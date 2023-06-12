لحظة سقوط مدرج جمهور ريال مدريد بعد هدف أريباس في برشلونة (فيديو)
خلال مباراة كاستيا ضد أتلتيك.
سقطت مدرجات ملعب "دي ستيفانو" خلال احتفال سيرجيو أريباس كالفو مهاجم ريال مدريد بهدفه في شباك برشلونة.
خلال الاحتفال سقط سور الحديد والمدرج بالجماهير داخل أرض الملعب
ولعب ريال مدريد كاستيا ضد برشلونة أتلتيك في الجولة الأولى من تصفيات التأهل إلى دوري الدرجة الثانية، وشهدت فوز الفريق الملكي بثلاثية نظيفة.
وأحرز أريباس هدف ريال مدريد الثالث، وانبرى للاحتفال مع الجماهير المتواجدة في ملعب دي ستيفانو.
وخلال الاحتفال سقط سور الحديد والمدرج بالجماهير داخل أرض الملعب، وتم إنقاذهم على الفور.