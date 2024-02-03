كنوز ضاعت على برشلونة

لا يخفى الوضع المالي السيئ لبرشلونة على أحد، ولا يوجد شخص لا يعلم أن استمرار ليونيل ميسي في 2021 أو عودته في 2023 كانا ليصبحا أسهل بكثير لو كانت حالة الفريق الكتالوني المادية أفضل.

لكن بعيدًا عن ميسي والنجوم الكبار، فبرشلونة يفضل في الفترة الأخيرة في ضم اللاعبين الصغار أصحاب المواهب المبشرة، ومن ضمنهم أسماء كانوا يلعبون له من الأساس، وغيرهم ممكن كانوا على وشك التوقيع، لكن يبدو أن الأزمة المالية ستستمر في التأثير على حاضر ومستقبل برشلونة.

ما أبرز تلك الأسماء التي خسرها برشلونة في الأشهر الماضية بسبب الوضع المالي السيئ وما ورثه النادي الكتالوني من إدارة جوسيب ماريا بارتوميو من أعباء مادية؟ ذلك نستعرضه فيما يأتي: