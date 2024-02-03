كنوز ضاعت على برشلونة
لا يخفى الوضع المالي السيئ لبرشلونة على أحد، ولا يوجد شخص لا يعلم أن استمرار ليونيل ميسي في 2021 أو عودته في 2023 كانا ليصبحا أسهل بكثير لو كانت حالة الفريق الكتالوني المادية أفضل.
لكن بعيدًا عن ميسي والنجوم الكبار، فبرشلونة يفضل في الفترة الأخيرة في ضم اللاعبين الصغار أصحاب المواهب المبشرة، ومن ضمنهم أسماء كانوا يلعبون له من الأساس، وغيرهم ممكن كانوا على وشك التوقيع، لكن يبدو أن الأزمة المالية ستستمر في التأثير على حاضر ومستقبل برشلونة.
ما أبرز تلك الأسماء التي خسرها برشلونة في الأشهر الماضية بسبب الوضع المالي السيئ وما ورثه النادي الكتالوني من إدارة جوسيب ماريا بارتوميو من أعباء مادية؟ ذلك نستعرضه فيما يأتي:
كوبو ميسي اليابان
تاكيفوسا كوبا رحل عن برشلونة قبل سنوات في 2015 بسبب عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم تخص التعاقد مع اللاعبين القصّر.
وعاد برشلونة للتوقيع مع اللاعب عندما سمحت القواعد بذلك في 2020 واجتمع معه بالفعل، وقدم له عرضًا، لكن وكيله أخبر النادي الكتالوني إنهم سيستمعون للمزيد من العروض ويدرسون الأمر.
وبعدها بساعات أعلن ريال مدريد عن التعاقد مع اللاعب وأرسله في فترة إعارة إلى ريال مايوركا، ليخسر برشلونة من أطُلق عليه وقتها ميسي اليابان.
أردا غولر
بعد أن سافر ديكو المدير الرياضي إلى تركيا، من أجل قيادة مفاوضات الحصول على خدمات اللاعب الشاب أردا غولر من صفوف غالطة سراي، تحولت دفة المفاوضات نحو ريال مدريد.
واللاعب أساسا اهتم به ريال مدريد قبل أيام من اهتمام برشلونة، لكنه رفض فكرة اللعب للفريق الرديف، وسعى للحصول على دقائق في الفريق الأول.
ثم دخل برشلونة على الخط، وبدأت الأخبار تقول إن الأمور شبه محسومة للنادي الكتالوني، لكن سريعًا عاد النادي الملكي وحسم الأمور لنفسه بشروط جديدة في التعاقد.
إتشيفيري وصراع مع مانشستر سيتي
في بداية الشتاء الجاري أراد برشلونة أن يخطف موهبة ريفر بليت الأرجنتيني كلاودي إتشيفيري، الذي أعلن قبل أسابيع أنه لن يجدد عقده مع فريقه.
كرد فعل قرر ريفر بليت الاستفادة ماديًا وبيع اللاعب، وطلب الحصول على مبلغ محدد لتخرج صحيفة "موندو ديبورتيفو" وتؤكد أن برشلونة ليس لديه مانع في دفع مبلغ أكبر نظير الاستفادة من النجم الشاب وإمكاناته الكبيرة.
وبالفعل بدأت المفاوضات وتحدث الجميع عن قرب النادي الكتالوني من الحصول على خدمات اللاعب، لكن فجأة دخل مانشستر سيتي على الخط ونجح بسلاسة في حسم كل شيء لصالحه.
بيرغفال آخر من يحبط برشلونة
من جديد عاد برشلونة من أجل ضم لاعب جديد في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، وهو السويدي لوكاس بيرغفال لاعب فريق ديورغاردن.
واللاعب الذي تحدث كل من له علاقة ببرشلونة عن مدى قربه من تمثيل الفريق الكتالوني سمعنا جميعًا عن اتفاق توتنهام معه في الساعات الأخيرة، قبل أن يعلن النادي اللندني عن التوقيع معه بشكل رسمي مساء الجمعة.