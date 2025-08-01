الجميع يريد لامين يامال.. تعليق مثير حول قبلة فتاة كورية لنجم برشلونة (فيديو)

نشرت صفحة قناة " DAZN futbal " في إنستغرام فيديو للنجم الإسباني لامين يامال وهو يتلقى قبلة فتاة كورية بابتسامة خلال بداية اللقاء الودي الذي جمع برشلونة وسيؤول الكوري الجنوبي والتي انتهت بنتيجة 7-3.

وكتبت الصفحة تعليقا غريبا عن الفيديو :" الكل يريد لامين يامال في سيول " في إشارة لكثرة المعجبين والمعجبات بالنجم الشاب.

وتألق لامين يامال خلال اللقاء وسجل الهدفين الثاني والثالث لبرشلونة ليكون الهدفين الأولين له بالقميص رقم 10 والذي حمله هذا الموسم وهو قميص الأسطورة ليونيل ميسي.

وتثير علاقة لامين يامال بالنساء الكثير من الجدل لكون اللاعب الشاب يعيش حياة صاخبة خارج الملاعب وارتبط إسمه بعدة فتيات وكلهم لفترات قصيرة.

وبدأ قصة الإرتباط بالمؤثرة الإسبانية أليكس باديلا ثم بعدها الروسية الحسناء عارضة الأزياء أليسا بيتروسيان ثم عارضة الأزياء الإيطالية انا جيغنوسو وبعدها لاعبة كرة القدم كيانا بالوما دوفور وأخير الشائعات ربطته بالمؤثرة عاشقة برشلونة فاتي فاسكيز.