أول مكاسب حقبة جيسوس.. نجم النصر السعودي يتراجع عن الرحيل

يبدو أن حقبة البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للنصر السعودي، ستكون مختلفة تماما في مسيرة "العالمي" هذا الموسم، حيث بدأ النادي يجني ثمار حالة الانضباط والفوز التي يسير عليها الفريق الأول لكرة القدم.

وجاءت أولى المكاسب بشأن النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط النصر، الذي كان يسعى بقوة للرحيل عن "العالمي" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ارتبط اسمه بقوة بالانتقال للهلال، للعمل مجددا مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي.

ويرتبط بروزوفيتش بعقد مع "العالمي" حتى صيف 2026، وسيدخل الفترة الحرة في شهر يناير المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة النصر لم تفتح حتى الآن أي مفاوضات رسمية مع بروزوفيتش من أجل التجديد، مشيرة إلى أن اللاعب ينتظر بدء المحادثات الرسمية في ظل رغبته الكبيرة في البقاء مع الفريق.

وأشارت إلى أن النجم الكرواتي "يفضل الاستمرار مع النصر ولا يملك أي عروض رسمية من أندية أوروبية حتى الآن".

وانضم بروزوفيتش إلى النصر في يوليو 2023 قادماً من إنتر ميلان الإيطالي.

وخاض بروزوفيتش 90 مباراة مع النصر بجميع المسابقات، وسجل 8 أهداف وقدم 20 تمريرة حاسمة.

ويلعب النصر ضد نظيره الاتحاد، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025/2026، على مدينة الملك عبد الله الرياضية.