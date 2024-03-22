لابورتا عن مبابي: ريال مدريد سيبيع "لاعبًا" أو ستحدث "مشكلة كبرى"

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد اكتملت تقريبا باتفاق الطرفين حول حقوق الصورة ومكافأة الانتقال.

ورد لابورتا في مقابلة مع "موندو ديبورتيفو" على سؤال: "هل تحسد ريال مدريد على ضم مبابي؟" قائلا: "لا على الإطلاق، كما لا أعرف ما إذا ستتم الصفقة أم لا".

وأضاف: "قدوم مبابي يعني قيام ريال مدريد ببيع أحد اللاعبين لأنهما يلعبان في نفس المركز وهما لاعبان مميزان، وهذا سوف يفسد غرفة ملابس ريال مدريد".

وقالت الصحيفة إن خوان لابورتا يقصد "فينيسيوس جونيور" بأحد اللاعبين الذين يلعبون في نفس مركز مبابي.