لابورتا عن مبابي: ريال مدريد سيبيع "لاعبًا" أو ستحدث "مشكلة كبرى"
يرى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن تعاقد غريمه الأزلي ريال مدريد مع كيليان مبابي سوف يضر بغرفة ملابس الفريق الملكي.
ووفقًا لتقارير صحفية، فإن صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد اكتملت تقريبا باتفاق الطرفين حول حقوق الصورة ومكافأة الانتقال.
ورد لابورتا في مقابلة مع "موندو ديبورتيفو" على سؤال: "هل تحسد ريال مدريد على ضم مبابي؟" قائلا: "لا على الإطلاق، كما لا أعرف ما إذا ستتم الصفقة أم لا".
وأضاف: "قدوم مبابي يعني قيام ريال مدريد ببيع أحد اللاعبين لأنهما يلعبان في نفس المركز وهما لاعبان مميزان، وهذا سوف يفسد غرفة ملابس ريال مدريد".
وقالت الصحيفة إن خوان لابورتا يقصد "فينيسيوس جونيور" بأحد اللاعبين الذين يلعبون في نفس مركز مبابي.
ومن المتوقع أن يشارك مبابي مع ريال مدريد كرأس حربة صريح (9) في حين يستمر فينيسيوس جونيور في مركزه المفضل كجناح أو مهاجم ثان خلف اللاعب الفرنسي.
ونجح ريال مدريد فعليا في التغلب على أزمة راتب مبابي بمنحه راتبا مقاربا لزملائه بالفريق، لكن الأمور الفنية لن تتضح إلا في أول مباراة يخوضها مع الفريق.
وربما يكون أول ظهور لمبابي مع ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو الودية أمام برشلونة شهر يوليو القادم في الولايات المتحدة الأمريكية.