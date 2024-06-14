فوزي البنزرتي يكشف أوّل أهدافه بعد تعيينه رسميا على رأس منتخب تونس

وقاد فوزي البنزرتي اليوم الجمعة النادي الإفريقي إلى التعادل مع مضيفه الملعب التونسي (1 ـ 1) ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من مرحلة الصراع على اللقب، ليرفع فريقه رصيده إلى 8 نقاط لكنه لا يزال في أسفل الترتيب.

وأكد البنزرتي أنه "لم يناقش ولو للحظة عرض تدريب منتخب بلاده عندما عرض عليه رئيس اتحاد الكرة المؤقت واصف جليل المنصب، مضيفا: "مع الوطن لا يمكن أن نناقش أي عرض، أنا حاليا مدرب للنادي الإفريقي وسأكمل مهمتي حتى نهاية مشواره في الدوري والكأس خلال الموسم الحالي، لم أحدد حتى الآن الخطوات الأولى قبل البدء رسميا في مهمتي وسيكون ذلك في أول اجتماع مع المسؤولين والجهاز الفني المساعد."

وقال المدرب الجديد، الذي راجت معلومات أن عقده يستمر حتى عام 2026، إنه سيحدد تركيبة الجهاز الفني في غضون الأيام المقبلة وذلك بتعيين مساعد ثان صحبة عماد بن يونس المدرب المساعد الأول."

وأضاف: "ما يزال أمامنا متسع من الوقت للإعداد للمرحلة المقبلة، بالنسبة إلى النادي الإفريقي أحترم كثيرا مسؤوليه الذين لم يكونوا على علم بالتفاوض مع اتحاد الكرة، لكن تلبية نداء الواجب الوطني يأتي قبل كل شيء."

وينتظر أن يبدأ البنزرتي في الأيام الأولى من شهر يوليو المقبل في تحديد المباريات الودية فيما سيكون أول لقاء رسمي له على رأس المنتخب في مارس 2025 أمام منتخب ليبيريا ضمن الجولة الخامسة من تصفيات مونديال 2026.

يشار إلى أن منتخب تونس يحتل المركز الأول للمجموعة الثامنة من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط بعد أربع جولات، لكنه قدم منذ بداية العام 2024 مستوى هزيلا ونتائج مخيبة للآمال آخرها التعادل من دون أهداف أمام ناميبيا لحساب الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.