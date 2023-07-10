الشيرينغيتو: لابورتا يوقف مفاوضات تجديد عقد تشافي

قال الصحفي الإسباني مارسيل لورينتي، محلل برنامج الشيرينغيتو، إن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أوقف مفاوضات تجديد عقد تشافي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وبدأت منذ عدة أشهر مفاوضات بين برشلونة وتشافي من أجل تمديد العقد حتى 2026 حيث ينتهي عقد المدرب بنهاية الموسم المقبل صيف 2024.

ونجح تشافي في الموسم الماضي في قيادة برشلونة إلى لقبي الدوري وكأس السوبر.