الشيرينغيتو: لابورتا يوقف مفاوضات تجديد عقد تشافي
قال الصحفي الإسباني مارسيل لورينتي، محلل برنامج الشيرينغيتو، إن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أوقف مفاوضات تجديد عقد تشافي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وبدأت منذ عدة أشهر مفاوضات بين برشلونة وتشافي من أجل تمديد العقد حتى 2026 حيث ينتهي عقد المدرب بنهاية الموسم المقبل صيف 2024.
ونجح تشافي في الموسم الماضي في قيادة برشلونة إلى لقبي الدوري وكأس السوبر.
وحسب لورينتي، فإن هناك خلافات بين الطرفين حول التخطيط للفريق، كما إن تشافي لا يشعر أن النادي يقدره بالشكل الكافي.
كانت تقارير أخرى تحدثت عن خلافات حول راتب تشافي أيضًا.
من جهته، قال الصحفي توني خوانمارتي حول الأمر إن الطرفين مقتنعان أنهما سيتوصلان لاتفاق حيث يعطيان الأولوية حاليًّا لتكوين الفريق واللعب المالي النظيف، بعد ذلك سيتم تجديد العقد.
إلى ذلك، عاد الفريق الأول لنادي برشلونة إلى التدريبات اليوم الإثنين حيث بدأت بالفعل تحضيرات الموسم الجديد بانضمام عدد كبير من اللاعبين وإجراء الفحوصات الطبية.
وسيبدأ برشلونة مرحلة الإعداد في النادي قبل أن يبدأ الجولة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي ستشهد مباراة مع ريال مدريد.
وحتى الآن أعلن برشلونة التعاقد مع إلكاي غوندوغان وإينوغو مارتينيز في ظل أنباء عن الاقتراب من التعاقد مع المهاجم البرازيلي فيكتور روكي.