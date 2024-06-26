كرواتيا "المسنة" تفشل في تكرار تألقها في البطولات الكبرى
بعد فشلها في بطولة أوروبا 2024 بتشكيلة من اللاعبين الذين تقدموا في السن، خرجت كرواتيا بخيبة أمل من دور المجموعات بعد أن أخفقت مجددا في تكرار تألقها في المناسبات الكبرى.
وأوقعت القرعة فريق المدرب زلاتكو داليتش في أصعب مجموعة إلى جانب إسبانيا، وإيطاليا، وألبانيا، لكن حصولها على نقطتين فقط كانت نتيجة مخيبة جدا للآمال بعد أن صعدت لقبل نهائي كأس العالم 2022.
وبعد هزيمة ساحقة 3-صفر أمام إسبانيا، تعادلت كرواتيا مع ألبانيا وإيطاليا، وتحدد مصيرها حين تعادلت سلوفينيا دون أهداف مع إنجلترا، أمس الثلاثاء، لتخفق في التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات صاحبة المركز الثالث.
ولم تكن بطولة أوروبا أبداً مصدر سعادة لكرواتيا التي لم تتجاوز دور الثمانية مطلقا، وبدت نسخة 2024 وكأنها بعيدة المنال لفريق بلغ نهائي كأس العالم 2018، والدور قبل النهائي في قطر قبل 18 شهرا.
وفي ظل وجود ساحر خط الوسط لوكا مودريتش، الذي أصبح أكبر لاعب سنًّا يهز الشباك على الإطلاق في البطولة بعمر 38 عاما أمام إيطاليا، وإيفان بريشيتش (35 عاما)، والمهاجم أندريه كراماريتش (33 عاما)، حافظ داليتش إلى حد كبير على ثقته في الحرس القديم الذي خدمه بشكل جيد في الماضي.
ومع ذلك، انتهت الرقصة الأخيرة لهذه المجموعة من اللاعبين باستياء شديد.
وأقر داليتش خلال البطولة بتقدم لاعبيه في السن، كما أشار إلى مشكلات تتعلق بالدفاع المترهل الذي استقبل خمسة أهداف في أول مباراتين.
ودفعت كرواتيا ثمن الفشل في إغلاق الدفاعات بعد التقدم في النتيجة بعدما تعادلت ألبانيا وإيطاليا في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وقال مودريتش بعد أن سجلت إيطاليا هدفا في الدقيقة 98 لتحرم كرواتيا من التأهل: "كرة القدم كانت قاسية جداً معنا الليلة. لم ترحمنا".
كما عانى الفريق لترجمة الاستحواذ إلى أهداف. وعندما يتعلق الأمر بالاحتفاظ بالكرة، هناك عدد قليل من الفرق أفضل من كرواتيا، التي استحوذت على الكرة بنسبة تزيد على 60% في أول مباراتين.
وكان أول فريق يمتلك الكرة أكثر من إسبانيا في 136 مباراة رسمية منذ نهائي بطولة أوروبا 2008، لكن انتهى بهم الأمر بالخسارة 3-صفر.
وكانت القصة مماثلة أمام ألبانيا التي أفلتت بنقطة بعد تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 95.
ومن المرجح أن يكون خروج كرواتيا من بطولة أوروبا 2024 نقطة تحول للفريق، الذي سيخضع بالتأكيد لهيكلة شاملة قبل كأس العالم 2026.
ومن المحتمل أن يكون مودريتش، الذي سيكمل 39 عاما في سبتمبر، قد شارك في آخر بطولة كبرى له على الرغم من أنه لا يبدو مستعدا للاعتزال، حتى الآن.
وقال مودريتش بعد التعادل مع إيطاليا: "أود الاستمرار في اللعب إلى الأبد، لكن ربما يأتي وقت يجب أن أسدل فيه الستار على مسيرتي".
وأضاف: "سأواصل اللعب لكني لا أعرف إلى متى؟".