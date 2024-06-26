كرواتيا "المسنة" تفشل في تكرار تألقها في البطولات الكبرى

بعد فشلها في بطولة أوروبا 2024 بتشكيلة من اللاعبين الذين تقدموا في السن، خرجت كرواتيا بخيبة أمل من دور المجموعات بعد أن أخفقت مجددا في تكرار تألقها في المناسبات الكبرى.

وأوقعت القرعة فريق المدرب زلاتكو داليتش في أصعب مجموعة إلى جانب إسبانيا، وإيطاليا، وألبانيا، لكن حصولها على نقطتين فقط كانت نتيجة مخيبة جدا للآمال بعد أن صعدت لقبل نهائي كأس العالم 2022.

وبعد هزيمة ساحقة 3-صفر أمام إسبانيا، تعادلت كرواتيا مع ألبانيا وإيطاليا، وتحدد مصيرها حين تعادلت سلوفينيا دون أهداف مع إنجلترا، أمس الثلاثاء، لتخفق في التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات صاحبة المركز الثالث.