بعد استبعاد بينتو وإصابة العقيدي.. من سيحرس مرمى النصر أمام الخلود؟

اتخذ البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر السعودي، قرارا صادما باستبعاد حارسه البرازيلي بينتو، من مباراة الخلود، التي ستقام، مساء اليوم الأحد.

ويستضيف النصر، خصمه الخلود، على ملعب الأول بارك، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويعيش جيسوس في أزمة في مركز حراسة المرمى بعد استبعاد نواف العقيدي، حارس الفريق، من اللقاء أيضا بناء على توصية طبية.

وأوضح النصر، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" بأن العقيدي بحاجة إلى مواصلة برنامج تأهيلي لإكمال التعافي من إصابته بتمزَّق عضلي.

وتعرَّض الحارس لهذه الإصابة خلال المعسكر الذي خاضه المنتخب السعودي الأول في التشيك بين 31 أغسطس الماضي و8 سبتمبر الجاري.

وبسببها غاب عن تدريبات الأخضر ومباراتيه التجريبيتين خلال المعسكر مع مقدونيا الشمالية والتشيك.

وبعد عودته إلى النصر، خضع لفحص طبي، الثلاثاء الماضي، أظهر شفاءه من تمزق في العضلة الخلفية.

وبناءً على نتيجة الفحص، شارك جزئيا في تدريبات الفريق يومي الخميس والجمعة، سعيا للعب أمام الخلود.

مع ذلك، رأى الجهاز الطبي للفريق حاجته إلى تأهيل إضافي، وأوصى الطاقم الفني، وفقا للتقارير الإخبارية، بإبعاده يومين حتى يتخلص تماما من الإصابة.

وقرر جيسوس، مدرب الفريق، إخراجه من القائمة التي ستخوض المباراة على ملعب "الأول بارك" في الرياض.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، سيواصل جيسوس إبعاد البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، للاستفادة بثمانية لاعبين أجانب آخرين مثلما حدث أمام التعاون في الجولة الماضية.

ومع غياب العقيدي وبينتو، يُنتظر اعتماد المدرب على راغد النجار، الحارس الثالث، أساسيا في المباراة.

يذكر أن النصر استهل موسمه الجديد بدوري روشن السعودي، بالفوز 5-0 على التعاون.