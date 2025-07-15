أول الراحلين عن برشلونة رسمياً

أعلن نادي برشلونة رسمياً عن مغادرة لاعب الوسط الإسباني الشاب بابلو توري، لينتقل إلى صفوف نادي ريال مايوركا، في صفقة دائمة.

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وجاء في بيان نشره النادي الكاتالوني على موقعه الرسمي، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ينقل بموجبه اللاعب إلى مايوركا، مع احتفاظ برشلونة بحق إعادة الشراء، بالإضافة إلى نسبة مئوية من أي عملية بيع مستقبلية للاعب.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في تقييمات انتقالات اللاعبين، فإن قيمة الصفقة بلغت 5 ملايين يورو، وذلك مقابل انتقال اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، والذي يعد أحد نجوم منتخب إسبانيا تحت 21 سنة.

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وخلال فترة وجوده في برشلونة، واجه توري منافسة شديدة في خط الوسط، خاصة مع وجود أسماء كبيرة مثل بيدري، غافي، داني أولمو، وفييرمين لوبيز، مما قلل من فرص مشاركته بشكل منتظم.

ومع ذلك، أظهر اللاعب الشاب أداءً لافتاً في الدقائق المحدودة التي حصل عليها، مما جعله يحظى بفرصة جديدة لإثبات نفسه مع ريال مايوركا.

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يذكر أن توري، القادم من منطقة كانتابريا، انضم إلى برشلونة في صيف 2022 قادماً من نادي راسينغ سانتاندير، وقضى ثلاثة مواسم مع الفريق الكاتالوني، كان آخرها على سبيل الإعارة إلى نادي جيرونا الموسم الماضي.

وخلال مسيرته مع برشلونة، شارك توري في 27 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 4 تمريرات حاسمة، ليغادر الآن بشكل رسمي نحو تجربة جديدة مع نادي ريال مايوركا، بعقد يمتد حتى يونيو 2029.