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رياضة

مفاجأة بشأن قرار عدم مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد

مفاجأة بشأن قرار عدم مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد
محمد صلاح خلال معسكر منتخب مصرالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
04 يوليو 2024، 9:58 ص

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة بشأن قرار عدم مشاركة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في أولمبياد باريس 2024، برفقة المنتخب الأولمبي المصري.

وكان نادي ليفربول أعلن مؤخرًا أن جميع لاعبيه لن يتواجدوا في أولمبياد باريس 2024 التي ستنطلق يوم الـ24 يوليو، وتستمر حتى الـ9 من أغسطس.

وعلى رأس هؤلاء اللاعبين كان محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول، بجانب لاعب اليابان، واتارو إندو، بعد تأهل منتخبهما إلى الأولمبياد.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، اليوم الخميس، أن "قرار ليفربول بمنع صلاح من المشاركة في أولمبياد باريس مع منتخب مصر الأولمبي جاء بعد التشاور مع اللاعب".

وأضاف التقرير: "صلاح لم ينزعج من قرار ناديه الإنجليزي، ويرى أن حضور فترة الإعداد مع المدرب الجديد آرني سلوت مهم للغاية".

 

 

وجاء قرار ليفربول؛ لأن أولمبياد باريس ستنتهي قبل أيام قليلة من بداية الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، وبالتالي، لن يكون صلاح حاضرًا في فترة الإعداد وهو لاعب ضروري في تشكيلة "الريدز".

ومن المقرر أن يعود صلاح إلى مقر تدريبات ليفربول خلال الساعات المقبلة من أجل بداية التحضير للموسم الجديد مع زملائه تحت قيادة المدرب، آرني سلوت.

ويسافر ليفربول إلى بيتسبرغ يوم الـ23 من يوليو ويواجه ريال بيتيس في أول مباراة ودية له بعد 3 أيام.

سيبدأ ليفربول الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي ضد إبسويتش تاون الصاعد حديثًا يوم السبت الـ17 من أغسطس.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

الدوري الإنجليزي

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