تألق "طريد" الزمالك وضربة لمعلول.. 4 أشياء مهمة في الدوري التونسي

علي معلول نجم الصفاقسيالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
10 أغسطس 2025، 8:11 م

شهدت منافسات الدوري التونسي  لكرة القدم، اليوم الأحد، 4 مواجهات مثيرة ضمن منافسات الجولة الأولى.

وانطلقت الجولة أمس السبت بفوز الإفريقي على حساب مارسا بنتيجة 1-0 كما تعادل الترجي مع مضيفه مستقبل قابس دون أهداف كما تعادل نجم المتلوي بالنتيجة نفسها مع البنزرتي بينما فاز شبيبة القيروان مع المستقبل الرياضي بسليمان.

ويستعرض "إرم نيوز" أبرز النقاط الخاصة بمباريات اليوم الأحد في الدوري التونسي:

خسارة النجم الساحلي

في افتتاحية موسم مليء بالطموحات لجماهير نادي النجم الساحلي، تلقى الفريق الأحمر هزيمة مريرة خارج أرضه على يد شبيبة العمران بنتيجة 1–3.

تقدم شبيبة العمران بهدف محمد أمين بن عمر لاعب النجم الساحلي الأسبق في الدقيقة 36 ثم أضاف إيهاب الزغلامي الهدف الثاني في الدقيقة 41 وحاول النجم الساحلي العودة للمباراة بهدف سجله السنغالي موسى سونغور من ضربة جزاء في الدقيقة 50 ولكن إيهاب بن رجب سجل الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 67.

خسارة الصفاقسي

تلقى الصفاقسي هزيمة مريرة على يد منافسه الترجي الجرجيسي بنتيجة 2-1 في مفاجأة أخرى مدوية في الجولة الأولى.

استقبل الصفاقسي ثنائية عن طريق مؤمن رحماني في الثانية 55 والدقيقة 67 بينما أحرز للصفاقسي اللاعب الأوغندي جمال موتيابا.

وفاز اتحاد بن قردان على منافسه الأولمبي الباجي بثنائية دون رد بينما تعادل الاتحاد المنستيري مع الملعب التونسي بهدف لكل منهما.

 خسارة معلول

علي معلول العائد للدفاع عن ألوان الصفاقسي بعد انتهاء عقده مع الأهلي المصري تلقّى الهزيمة في مستهل مبارياته مع فريقه الأسبق.

وحمل معلول شارة قيادة الصفاقسي وارتدى القميص رقم 10 وخاض المباراة كاملة ولكنه لم يستطع مساعدة فريقه لتحقيق الانتصار.

 هدف جمال موتيابا 

شهدت مباراة الصفاقسي أيضاً هدفاً للأوغندي جمال موتيابا بعد انتقاله رسمياً للدوري التونسي.

هدف عالمي من موتيابا بعد عمل كبير من بشة

Posted by ‎CSS Empire إمبراطورية النادي الرياضي الصفاقسي‎ on Sunday, August 10, 2025

وسبق أن لعب موتيابا صاحب الـ 20 عاماً بقميص نادي الزمالك المصري خلال الفترة بين يناير إلى أغسطس 2024 قبل الاستغناء عن خدماته.

ورحل اللاعب الأوغندي إلى بوردو الفرنسي قبل انضمامه في شهر يوليو الماضي إلى الصفاقسي.

وأشهر اللاعب الأوغندي إسلامه وغير اسمه ترافيس إلى جمال أثناء وجوده في مصر.

