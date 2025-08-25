طلب مفاجئ.. لماذا تخلّى ريبيرو عن مصطفى شوبير أمام المحلة؟

تخلَّى الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن اختياره الأول، لمركز حراسة المرمى أمام غزال المحلة، وهو الحارس مصطفي شوبير، واستقر على الدفع بمحمد الشناوي.

ويلعب الأهلي ضد غزل المحلة، مساء اليوم الإثنين، في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويملك الأهلي 4 نقاط جمعها من التعادل مع فريق موردن سبورت بنتيجة 2-2 في افتتاح الدوري، ثم الفوز على فاركو 1/4.

أما فريق غزل المحلة فلديه 3 نقاط من 3 تعادلات سلبية، حيث لم يسجل أو يصنع أي هدف.

لماذا تخلّى ريبيرو عن مصطفى شوبير أمام المحلة؟

كان ريبيرو قد استقر على الدفع بالحارس مصطفى شوبير أساسيًا أمام غزل المحلة، خاصة أنه بدأ أساسياً في المباراتين السابقتين.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز"، إن ريبيرو وخلال المحاضرة الأخيرة، تلقى طلبًا من محمد الشناوي بالدفع به أساسيًا خلال المباراة.

ويعيش محمد الشناوي حالة من الحزن، بعد وفاة والده في حادث سيارة، خلال الأسبوع الماضي.

وأشار المصدر إلى أن ربيبرو المدير الفني للفريق وافق، فورًا، على مشاركة الشناوي، وذلك بعد نهاية المحاضرة.

وفيما يلي تشكيل الأهلي المتوقع أمام المحلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال - أشرف داري – أحمد رمضان بيكهام - كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانغ – محمد علي بن رمضان – أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - جراديشار – محمود حسن تريزيغيه