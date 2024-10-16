لماذا ترتدي قميص الاتحاد؟.. مدرب الأهلي السعودي يفاجئ مشجعًا (فيديو)

وجَّه الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي، سؤالًا محرجًا إلى مشجع طلب التقاط صورة معه عقب مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني، في المواجهة التي جمعتهما، مساء أمس الثلاثاء، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأظهر فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي عقب المباراة مشجعًا يرتدي قميص نادي الاتحاد السعودي يطلب التقاط صورة مع يايسله، وما كان من المدرب إلا أن سأله ما النادي الذي تشجعه، فقال المشجع: "الأهلي"، ليبدي المدرب اندهاشه، لِيسأله: "هذا ليس واضحًا لماذا ترتدي قميص الاتحاد إذًا؟"، قبل أن يلتقط معه المشجع صورة ويرحل المدرب وهو يضحك.

وأكد المشجع بعد ذلك للشخص الذي قام بالتقاط الفيديو له بأنه مشجع اتحادي وليس أهلاويًا كما زعم.

وحضَر يايسله في مدرجات "الجوهرة المشجعة" لمتابعة مباراة السعودية والبحرين، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وهي نتيجة أغضبت جماهير "الأخضر" بشدة.

ويستعد فريق الأهلي لخوض مباراة الخليج، والتي ستقام على ملعب الأمير محمد بن فهد، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبعدها يسافر لاعبو الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة عقب مواجهة الخليج، استعدادًا لخوض لقاء الريان القطري، في دوري أبطال آسيا للنخبة.