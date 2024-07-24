فجّر أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك الأسبق، مفاجأة مدوية، بعد أن أعلن عن نيته في العودة إلى الملاعب، بعد حوالي 11 سنة من اعتزاله لكرة القدم.

ميدو اعتزل لعب كرة القدم يوم 10 يونيو 2013، ثم تولى مهمة المدير الفني لنادي الزمالك ابتداءً من 21 يناير 2014.

وفي مفاجأة مدوية، أعلن ميدو عودته مرة أخرى للملاعب مع إحدى فرق الدوري المصري خلال الموسم القادم.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "سأعود إلى العب في الدوري المصري الموسم القادم، مع إحدى الفرق التاريخية في مصر".

وأضاف: "بمجرد المشاركة مع فريقي في الموسم الجديد، سأحرز "على الواقف" على الأقل 10 أهداف".

ميدو يفجر مفاجأة على الهواء 💣🔥 بفكر أرجع ألعب تاني في الدوري المصري.. ولو لعبت بالميت هجيب 10 أجوان.. وصدمة من إبراهيم عبد الجواد! #الهدف Posted by OnTime Sports on Wednesday, July 24, 2024

يذكر أن أحمد حسام ميدو من مواليد 23 فبراير 1983، ويبلغ من العمر الآن 41 عاماً.

وحصد ميدو بطولة كأس مصر مع الزمالك في مشواره التدريبي بعد اعتزاله في 2013.