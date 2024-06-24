الإفريقي التونسي يهاجم اتحاد الكرة ويطالب بحكام أجانب لمباراة الكأس

جدد النادي الإفريقي التونسي اتهاماته لاتحاد الكرة ولجنة الحكام وذلك عقب مباراته أمام الاتحاد المنستيري في ربع نهائي كأس تونس مساء الأحد، منددا بما اعتبره استمرارا للمظالم التحكيمية في حق فريقه على امتداد الموسم.

وبعد أن أنهى سباق مرحلة التتويج للدوري التونسي للمحترفين في المركز السادس والأخير، استعاد الفريق الأحمر والأبيض عافيته ونجح في العودة بورقة التأهل إلى نصف نهائي الكأس بعد فوز مثير على الاتحاد المنستيري وصيف بطل الدوري، لكن ذلك لم يمنع إدارة النادي من مهاجمة لجنة الحكام واتهامها بالتنكيل بالنادي وحرمانه من حقوقه الشرعية في المنافسة على الألقاب.

ونشر النادي الإفريقي الذي يملك 13 لقبا للكأس بيانا ناريا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" للمطالبة بحكام أجانب لمباراته في نصف نهائي الكأس أمام النادي البنزرتي يوم الأربعاء المقبل، مبررا ذلك بما تعرض له الفريق من مظالم تحكيمية منذ بداية الموسم الرياضي.

وقال الإفريقي: "بالرغم من وعود الإصلاح الواهية، فإن دار لقمان بقيت على حالها وتواصل التنكيل والتلاعب بحقوق النادي الى آخر رمق، وقد تجسد ذلك مجددا من خلال المردود الكارثي لحكام مباراتنا في إطار الدور الربع النهائي لكأس تونس ضد الاتحاد الرياضي المنستيري والتي تم التفنن خلالها في التعسف على حقوقنا من توزيع لأوراق وهمية وإلغاء لهدف شرعي وحرمان من ضربة جزاء".



وتابع البيان: "لكوننا لا ننتظر خيرا ولا إصلاحا من المشرفين على القطاع، فإننا نطالب رسميا بتعيين طاقم تحكيم أجنبي من الصنف الأول لمباراتنا القادمة في الدور النصف النهائي، ويقوم هذا البلاغ مقام الطلب الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم و المشرفين على قطاع التحكيم".