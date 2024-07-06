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رياضة

رد فعل مثير من مبابي في ركلة الترجيح الحاسمة لفرنسا أمام البرتغال (فيديو)

رد فعل مثير من مبابي في ركلة الترجيح الحاسمة لفرنسا أمام البرتغال (فيديو)
مبابي ورونالدوالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
06 يوليو 2024، 12:11 ص

لم يكن الحظ في صف نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي في مباراة فرنسا والبرتغال عندما أُجبر على الخروج في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول بعد أن عاودته الأوجاع من جديد على مستوى الأنف، ولكنه احتفى بشكل مميز بالتأهل لنصف نهائي يورو 2024 بعد أقل من عامين من بلوغ نهائي كأس العالم قطر 2022.

وتأهل منتخب الديكة، بقيادة مبابي إلى نصف النهائي في أعقاب مواجهة مثيرة امتدت حتى ركلات الترجيح ليحسمها الفرنسيون (5 ـ 3) بعد أن خيم التعادل (0 ـ 0) على موقعة هامبورغ في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتابع مبابي الشوط الثاني وركلات الترجيح من مقاعد البدلاء بعد أن دخل برادلي باركولا، زميله السابق في باريس سان جيرمان بديلا له، قبل أن ينجح الأخير في مهمة تسديد إحدى ركلات الترجيح بطريقة مميزة.

وعقب نجاح تيو هيرنانديز في تسجيل الركلة الخامسة التي أهدت فرنسا، بطاقة التأهل لنصف النهائي، أظهر مبابي تفاعلا كبيرا مع الركلة الحاسمة، وأطلق العنان للتعبير عن فرحة كبرى بالفوز الصعب لمنتخب بلاده.

وظهر لاعبو فرنسا على مقاعد البدلاء في حالة هدوء على غرار كينغسلاي كومان وكامافينغا، فيما أظهر النجم القادم لريال مدريد فرحته بطريقة مثيرة.

ويخوض المنتخب الفرنسي مباراة نصف النهائي أمام إسبانيا يوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 في ملعب أليانز أرينا في ميونخ من أجل مقعد في النهائي من جديد بعد أن خسر المباراة النهائية لنسخة 2016.

رياضةيورو 2024المنتخب الفرنسي

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