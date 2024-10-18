بالقوة الضاربة.. تشكيل ناري للأهلي أمام سيراميكا في السوبر المصري

يتطلع النادي الأهلي لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد ضياع لقب كأس السوبر الأفريقي لموسمين متتاليين حين يستهل مشواره في منافسات كأس السوبر المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا بعد غدٍ الأحد بالإمارات.

وافتتح الأهلي موسمه الحالي بالتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قبل خسارة مباراة السوبر الأفريقي بالعاصمة السعودية الرياض أمام منافسه التقليدي الزمالك بركلات الترجيح.

وفجرت خسارة السوبر الأفريقي انتقادات واسعة في وجه الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر ولاعبي الفريق، بينما اتخذت الإدارة قراراً بتعيين مدير رياضي جديد وهو محمد رمضان.

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واستعد الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المصري بمباراة ودية ضد حرس الحدود فاز بها بثلاثية دون رد ثم مباراة ودية داخلية بين لاعبي الفريق قبل السفر مساء أمس الخميس للإمارات.

وتبدو صفوف الأهلي شبه مكتملة قبل السوبر المصري في ظل غياب 3 لاعبين مصابين فقط وهم التونسي علي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني.

ومن المنتظر أن تشهد بطولة كأس السوبر المصري الظهور الأول للمدافع الجديد المغربي أشرف داري بعد تعافيه من إصابة كاحل القدم التي حرمته من خوض بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي بطولة كأس السوبر المصري بتشكيل ناري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – رامي ربيعة – أشرف داري – يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – أحمد نبيل "كوكا".

خط الهجوم: بيرسي تاو – وسام أبو علي – حسين الشحات.