غريميو يبحث عن ممول لصفقة نجم الهلال
كشف موقع "noticiasdotimeo" أن إدارة نادي غريميو البرازيلي تبحث هذه الفترة عن مستثمرين يدفعون لنقل البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب الهلال خلال الموسم المقبل.
وشدد الموقع على أن المساهمة المالية لنقل مهاجم الهلال ستكون ضرورية بالنظر إلى المبلغ الذي تطلبه إدارة الهلال، حيث سيتعين على الطرف المهتم باللاعب دفع 8 ملايين يورو (حوالي 43 مليون ريال برازيلي)، وهو مبلغ كبير جدا لغريميو.
وأشار الموقع إلى أن نادي الهلال السعودي يعتزم إعادة تشكيل فريقهم خلال فترة الانتقالات المقبلة، مؤكدا على أن اللاعب البرازيلي ليس في خططهم.
وسبق أن أبدت العديد من الأندية البرازيلية اهتمامها بلاعب الهلال مثل بالميراس، كورينثيانز وساو باولو فلامنغو، وبوتافوغو، لكسب خدمات ديلغادو خلال الموسم الجديد.
وانتقل ميشيل صاحب الـ26 عاما، إلى نادي الهلال بعقد يمتد لمدة 3سنوات، ولعب ديلغادو بين عامي 2015 و2017 لأندية مونتي كريستو وغويانيا وغويانيسيا.
ورحل ميشيل بعدها إلى نادي غوياس الذي يمكن اعتبار انطلاقته الحقيقية في أبريل 2017، وفي يناير 2020، انتقل ميشيل للعب مع فلامنغو، وخاض مع الفريق 94 مباراة بجميع المسابقات حتى رحيله، محرزا 21 هدفا وصنع لزملائه 10 أخرى.
وتوج اللاعب البرازيلي بـ3 بطولات مع فلامنغو، وهى السودا أمريكانا موسم 2019-2020، والدوري البرازيلي 2020، وكأس السوبر البرازيلي 2021.
ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة وبفارق 9 نقاط عن الاتحاد المتصدر.