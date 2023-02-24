غريميو يبحث عن ممول لصفقة نجم الهلال

وشدد الموقع على أن المساهمة المالية لنقل مهاجم الهلال ستكون ضرورية بالنظر إلى المبلغ الذي تطلبه إدارة الهلال، حيث سيتعين على الطرف المهتم باللاعب دفع 8 ملايين يورو (حوالي 43 مليون ريال برازيلي)، وهو مبلغ كبير جدا لغريميو.

وأشار الموقع إلى أن نادي الهلال السعودي يعتزم إعادة تشكيل فريقهم خلال فترة الانتقالات المقبلة، مؤكدا على أن اللاعب البرازيلي ليس في خططهم.

وسبق أن أبدت العديد من الأندية البرازيلية اهتمامها بلاعب الهلال مثل بالميراس، كورينثيانز وساو باولو فلامنغو، وبوتافوغو، لكسب خدمات ديلغادو خلال الموسم الجديد.