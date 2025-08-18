رسميًا.. إعلان عقوبة "طرد" محمد هاني بعد أزمة معروف

أعلنت رابطة الأندية، اليوم الاثنين، عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري وعلى رأسها واقعة طرد اللاعب محمد هاني ظهير أيمن الأهلي في مباراة فاركو.

وتغلب الأهلي حامل اللقب على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد مساء الجمعة الماضي باستاد القاهرة.

ونال محمد هاني لاعب الأهلي البطاقة الصفراء الثانية من جانب الحكم محمد معروف بداعي عدم التزام اللاعب أثناء تبديله بالخروج من أقرب نقطة.

وترددت أنباء حول تجاوز لاعب الأهلي في حق الحكم بينما كشف البعض عن تهديد معروف للاعب الفريق الأحمر خلال حديث دار بينهما.

وحسمت رابطة الأندية الجدل حول هذه الواقعة معلنة معاقبة هاني بالإيقاف لمدة مباراة واحدة فقط نظراً لحصوله على إنذارين مع تغريمه مبلغ 2500 جنيه مصري.

وبحسب مصادر في رابطة الأندية فإن الحكم محمد معروف لم يتناول في تقريره أي وقائع لتجاوز لاعب الأهلي كي يتم اتخاذ عقوبة أكبر.

ويغيب محمد هاني عن مباراة غزل المحلة يوم 25 أغسطس الجاري بالجولة الرابعة نظراً لغياب الأهلي عن منافسات الجولة الثالثة وفقاً لنظام الموسم الحالي الذي يشهد مشاركة 21 فريقا.. ويحصل فريق على راحة في كل جولة.

في المقابل، قررت الرابطة نقل عدة مباريات خارج ستاد القاهرة بسبب غلق الملعب للصيانة.

وجاء على رأس هذه المواجهات لقاء الأهلي ضد بيراميدز يوم 30 أغسطس الجاري في قمة الجولة الخامسة وتم نقله إلى ملعب السلام.

ويلعب الزمالك مباراة الجولة الثالثة ضد مضيفه مودرن سبورت على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ثم يواجه ضيفه فاركو على الملعب نفسه في الجولة الرابعة.