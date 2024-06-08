كأس أمم أوروبا.. أنشأها فرنسي تُوفّي قبل أن يشهد النسخة الأولى

لم يكن الفرنسي هنري ديلوناي السكرتير العام للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، المولود العام 1883، يعلم أن مشروع تنظيم بطولة كروية تجمع بلدان القارة الأوروبية لن يرى النور إلا بعد وفاته بخمس سنوات، لكنه مع ذلك كان -وما زال- من الأسماء الراسخة في تاريخ بطولة "يورو" التي تعد مع كأس العالم أهم تظاهرتين كرويتين في العالم.

واقترح ديلوناي فكرة إقامة بطولة أوروبية للأمم تتنافس فيها منتخبات القارة العجوز، العام 1927، قبل وفاته، العام 1955، وبعد 3 سنوات من وفاة المسؤول الفرنسي، وتحديدًا العام 1958، بدأت فكرة تنظيم نهائيات أمم أوروبا تتحول من مجرد فكرة إلى واقع ملموس.

وبدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي تأسس، في العام 1954، في تنظيم أول بطولة في العام 1960، عندما أقيمت بنظام المجموعات، وقد شارك فيها 17 منتخبًا، بدأت المنافسات بينها بنظام الذهاب والإياب قبل أن يتم تنظيم البطولة في فرنسا انطلاقًا من الدور نصف النهائي.

وفي مباراتي نصف النهائي، فاز منتخب الاتحاد السوفييتي بسهولة على منتخب تشيكوسلوفاكيا لكرة القدم بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت في مارسيليا، وفي المباراة الثانية، فازت يوغسلافيا لكرة القدم 5-4 على فرنسا ، وفي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، فازت تشيكوسلوفاكيا على فرنسا 2-0 لتظفر بالمركز الثالث.

وفي المباراة النهائية، سجل منتخب يوغسلافيا لكرة القدم أولاً، ولكن منتخب الاتحاد السوفييتي لكرة القدم بقيادة الحارس ليف ياشين عادل النتيجة في الدقيقة 49، وبعد التعادل في الوقت الأصلي، سجل فيكتور بونيديلنك في الدقيقة 113 هدفًا ليقود المنتخب السوفياتي للفوز بالبطولة وهي الوحيدة في رصيده.

اقتصرت المشاركة في نهائيات النسخ الخمس الأولى بداية من بطولة العام 1960 في فرنسا وحتى نسخة 1976 في يوغوسلافيا على 4 منتخبات، علمًا بأن البطولة الأولى شارك في تصفياتها 17 منتخبًا ثم ارتفع العدد إلى 29 منتخبًا شاركوا في المباريات التأهيلية للنسخة الثانية.