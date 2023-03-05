ديلي إكسبريس: مانشستر يونايتد يريد تخفيض راتب دي خيا لتجديد عقده
ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن مانشستر يونايتد يخطط لإدراج بند مثير للاهتمام في العقد الجديد للحارس الإسباني ديفيد دي خيا.
وينتهي عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد في يونيو المقبل، لكنه يستمتع بموسم قوي في أولد ترافورد.
ووفقا للصحيفة، فإنه كجزء من التغيير الذي فرضه المدرب الهولندي إيريك تين هاغ منذ أن أصبح مديرا لمانشستر يونايتد، فهو حريص على تخفيض فاتورة الرواتب.
وبعد رحيل كريستيانو رونالدو في نوفمبر الماضي بات دي خيا الأعلى راتبا في مانشستر يونايتد ويحصل على 375.000 جنيه إسترليني أسبوعيا.
ووفقا لـ"ديلي إكسبريس" فإن مانشستر يونايتد لا يريد أن يدفع لدي خيا أكثر من 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في العقد الجديد، على الرغم من أن راتبه الأساسي سيكون أقل من 33%.
ويكشف التقرير أن دي خيا، البالغ من العمر 32 عاما، يجب أن يلعب عددا معينا من المباريات لكسب إجمالي الراتب من خلال المكافآت.
وسيتعين على دي خيا المشاركة في حوالي نصف مباريات مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات الموسم المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد تريد التجديد للحارس الإسباني عامين إضافيين، علما أنه انضم للفريق العام 2011 قادما من أتلتيكو مدريد.
ورغم التصديات المهمة لدي خيا هذا الموسم، فإنه يُعتقد أن تين هاغ يريد ضم حارس مرمى جديد يملك القدرة على لعب التمريرات العرضية.
وارتبط مانشستر يونايتد ارتباطا وثيقا بالتعاقد مع ديوغو كوستا حارس بورتو، في حين زعمت صحيفة "ميرور" أن اليونايتد يمكن أن يقاتل ليفربول من أجل الحارس الصربي دجورجي بتروفيتش لاعب نيو انجلاند ريفولوشن الأمريكي.
وخاض دي خيا 524 مباراة مع مانشستر يونايتد، وحافظ على نظافة شباكه 181 مرة بحسب موقع "transfermarkt"، في حين تلقت شباكه 566 هدفا.