ديلي إكسبريس: مانشستر يونايتد يريد تخفيض راتب دي خيا لتجديد عقده

وسيتعين على دي خيا المشاركة في حوالي نصف مباريات مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد تريد التجديد للحارس الإسباني عامين إضافيين، علما أنه انضم للفريق العام 2011 قادما من أتلتيكو مدريد.

ورغم التصديات المهمة لدي خيا هذا الموسم، فإنه يُعتقد أن تين هاغ يريد ضم حارس مرمى جديد يملك القدرة على لعب التمريرات العرضية.

وارتبط مانشستر يونايتد ارتباطا وثيقا بالتعاقد مع ديوغو كوستا حارس بورتو، في حين زعمت صحيفة "ميرور" أن اليونايتد يمكن أن يقاتل ليفربول من أجل الحارس الصربي دجورجي بتروفيتش لاعب نيو انجلاند ريفولوشن الأمريكي.

وخاض دي خيا 524 مباراة مع مانشستر يونايتد، وحافظ على نظافة شباكه 181 مرة بحسب موقع "transfermarkt"، في حين تلقت شباكه 566 هدفا.