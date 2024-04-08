الاتحاد يهزم الوحدة ويبلغ نهائي كأس السوبر السعودي

تأهل نادي الاتحاد إلى نهائي كأس السوبر السعودية لكرة القدم بفوزه على الوحدة (2 ـ1) في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي الاثنين .

ومنح كريم بنزيمة التقدم للاتحاد، حامل اللقب، بعد 55 ثانية فقط من البداية بعدما أخطأ الدفاع في إبعاد تمريرة عرضية من رومارينيو لتصل إلى المهاجم الفرنسي الذي سدد في الشباك من مدى قريب، مسجلا هدفا هو الأسرع في تاريخ مباريات البطولة التي انطلقت عام 2013.

وأطلق رومارينيو تسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة لكن المغربي منير المحمدي حارس الوحدة أنقذها على مرتين.

ثم رد الوحدة في الدقيقة 11 بعدما تلقى عبد العزيز نور تمريرة طويلة ليسدد من مدى قريب لكن عبدالله المعيوف حارس الاتحاد أبعدها إلى ركلة ركنية.

وعاد الاتحاد ليهدد مرمى الوحدة مجددا حين سدد عبدالرزاق حمدالله من يسار منطقة الجزاء في الدقيقة 40 لكن الحارس المحمدي تصدى لها بالقدم.

لكن حمدلله عاد بعدها بدقيقتين فقط ليضاعف النتيجة في الدقيقة 42 حين تلقى تمريرة عرضية من رومارينيو ليضعها بسهولة في الشباك.