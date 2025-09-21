قرر الإطاحة به.. جون إدوارد ينتقم من نجم الزمالك

اتخذ جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك المصري، قرارًا أشبه بـ"الانتقام"، ضد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، وذلك رغم أداء الفريق الجيد مؤخرًا.

ونجح الزمالك في الانفراد بقمة جدول ترتيب الدوري المصري، عقب فوزه الأخير على الإسماعيلي بثنائية نظيفة، وارتفاع رصيده إلى 16 نقطة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الانتقام من نجم الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي الأبيض، أبلغ عبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات بالبحث عن عرض لرحيل الأنجولي شيكوبانزا لاعب الفريق.

وكان يانيك فيريرا مدرب الفريق قد استبعد شيكوبانزا من آخر مباراتين للفريق أمام المصري البورسعيدي والإسماعيلي، بسبب عدم جديته في التدريبات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن جون إدوارد غاضب من أزمات اللاعب وعدم التزامه في الفترة الماضية.

وتابع أن جون ليس لديه مانع من بيع اللاعب أو إعارته في الفترة المقبلة، خاصة أنه أصبح خارج حسابات الجهاز الفني.

واختتم تصريحاته بأن إدارة التعاقدات في الزمالك تبحث في الفترة الحالية عن عرض خارجي للاعب للتخلص منه.