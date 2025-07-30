بعد تدخل ممدوح عباس.. أول رد فعل من الأهلي تجاه إمام عاشور

بدأت إدارة الأهلي المصري مساعيها الحثيثة من أجل تحصين مستقبل إمام عاشور، لاعب الفريق، بعد الأنباء التي ترددت أخيرًا بشأن محاولات ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، لإعادة اللاعب لصفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وراجت تقارير بأن ممدوح عباس تواصل مع إمام عاشور وطلب منه عدم تمديد تعاقده مع الأهلي على أمل عودته مرة أخرى لناديه الأسبق، لا سيما أنه أكثر الداعمين لمجلس إدارة نادي القلعة البيضاء الحالي برئاسة حسين لبيب.

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ورحل عاشور عن نادي الزمالك منذ موسمين، من أجل الاحتراف الخارجي، قبل أن يعود سريعًا، ولكن عن طريق النادي الأهلي هذه المرة.

ورد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، والمعروف بقربه من مجلس إدارة الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، على التقارير الأخيرة التي أشارت إلى وجود أزمة بين النادي وإمام عاشور، بخصوص مفاوضات تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

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وأوضح أن ما يتردد عن وجود خلافات بين الطرفين غير دقيق، مؤكدًا أن عقد إمام لا يزال يتبقى فيه 3 سنوات، وأن إدارة الأهلي بدأت بالفعل التحرك من الآن لتأمين استمرار اللاعب لفترة أطول، تقديرًا لقيمته الفنية الكبيرة داخل الفريق.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي، صباح اليوم الأربعاء: "إمام عاشور يتبقى في عقده 3 سنوات، والأهلي يتحدث معه لكي يُجدد تعاقده، وهذا أمر طبيعي لنجم كبير في الفريق"، مؤكدًا أن المفاوضات تتم بهدوء ومن دون أي ضغوط أو أزمات.

وواصل: "حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي، لكن الحديث مستمر، والأهلي أبلغ اللاعب برغبته في تعديل عقده ورفع قيمته المالية بما يليق بمكانته ودوره في الفريق".

واختتم: "التفاوض مستمر، وهناك وقت كافٍ للوصول إلى اتفاق نهائي.. الموضوع لا يتجاوز كونه خطوة استباقية لتأمين لاعب مهم".