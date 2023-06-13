عرض ضخم من الهلال السعودي لضم روميلو لوكاكو

وللوهلة الأولى لم يكن لوكاكو حريصًا حقًا على فكرة ترك إحدى بطولات Big 5، ولكن غير المهاجم البلجيكي رأيه بعد أن سئم من كونه هدفًا لهجمات عنصرية.

ويلعب لوكاكو معارًا من تشيلسي الإنجليزي إلى إنتر ميلان الإيطالي، وانتهت إعارته مع نهاية الموسم.

ونشر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي تقريرًا قال فيه إن مسؤولين من نادي الهلال عقدوا اجتماعًا مع روميلو لوكاكو، أمس الإثنين؛ من أجل إقناعه باللعب مع الفريق السعودي الموسم المقبل.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن لوكاكو وافق مبدئيًا على العرض السعودي "لكنه يريد المزيد".

وأوضح التقرير أن نادي الهلال عرض راتبًا قدره 20 مليون دولار في السنة، ولكن رفضه لوكاكو في الوقت الحالي.

ويعتقد لوكاكو أنه يستحق أكثر من ذلك المبلغ بكثير، وقد أوضح ذلك للسعوديين، وستستمر المناقشات في الساعات القليلة القادمة، ومن الممكن الوصول إلى نقطة اتفاق.