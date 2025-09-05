سر الرفض.. وكيل البرتغالي بينتو يصدم الأهلي المصري

كشف كارلوس جونزالفيس، وكيل المدرب البرتغالي باولو بينتو، عن سر رفض المدير الفني، لمفاوضات النادي الأهلي المصري، للتعاقد معه لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة، بعد إقالة خوسيه ريبيرو.

أخبار ذات علاقة تفاصيل مفاوضات الأهلي المصري مع باولو بينتو

وأشارت العديد من التقارير الصحفية المصرية خلال الساعات الماضية إلى دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع باولو بينتو، لبحث إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

أخبار ذات علاقة هل خططت وزارة الرياضة لإبعاد الخطيب عن الأهلي؟.. أول رد رسمي (فيديو)

وأقال النادي الأهلي الإسباني خوسيه ريبيرو من منصبه مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة أمام بيراميدز، وسقوط الفريق للمركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري.

وتم تعيين عماد النحاس في منصب المدير الفني "مؤقتًا"، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

أخبار ذات علاقة شرط جزائي ضخم جدا.. اسم كبير يدخل قائمة المرشحين لتدريب الأهلي المصري (فيديو)

وكيل بينتو يصدم الأهلي

باولو بينتو، المدرب السابق لمنتخب البرتغال، لا يرتبط بأي نادٍ بعد رحيله عن تدريب منتخب الإمارات، ويحق له قيادة أي فريق في الفترة القادمة.

وقال كارلوس جونزالفيس، وكيل المدرب البرتغالي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "بشكل غير رسمي كان هناك اهتمام من الأهلي بالتعاقد مع باولو بينتو".

وتابع: "الأمر ليس رسميًا حتى الآن، ولا وجود لعروض من جانبهم حاليًا".

أخبار ذات علاقة الخطيب يغامر.. 3 أشياء ترعب جمهور الأهلي من وليد صلاح الدين

وأكمل: "في هذه اللحظة ليس من الممكن بالنسبة للمدرب القيام بهذه الخطوة لأسباب عديدة، والوقت الحالي ليس مناسبا لوجوده".

واختتم: "نحن نحترم النادي الأهلي وجماهيره بالكامل، لكن ببساطة ليس الوقت المناسب له لاتخاذ هذه الخطوة".