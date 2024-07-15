خوسيلو يصدم رودري ويطالب بالكرة الذهبية لكارفخال (فيديو)

شهدت احتفالات منتخب إسبانيا بالتتويج بلقب كأس أوروبا "يورو 2024" واقعة طريفة بطلها خوسيلو نجم ريال مدريد السابق، والذي سينضم في الموسم الجديد إلى الغرافة القطري.

وظهر ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا برفقة العديد من زملائه خلال حفل جماهيري أقيم مساء الاثنين عقب التتويج بلقب اليورو، وهم يقفون على مسرح، ويتحدثون مع المشجعين، ويوجهون رسائل لهم.

وقال موراتا أثناء حديثه للجماهير إن رودريغو هيرنانديز "رودري" نجم وسط منتخب إسبانيا يستحق الكرة الذهبية هذا العام بعدما قدم مستويات رائعة.

ولعب رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي دورًا بارزًا في تتويج منتخب إسبانيا بلقب اليورو، كما أنه فاز بلقب أفضل لاعب في النسخة الأخيرة للبطولة القارية.

وفاز رودري أيضًا بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي بخلاف أدائه المميز في أغلب فترات الموسم.

ولكن خوسيلو كان له رأي آخر بعدما أشار أثناء حديث موراتا إلى زميله السابق في ريال مدريد داني كارفخال مؤكدًا أحقية الأخير في التتويج بالكرة الذهبية.

وجمع كارفخال بين التتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وكأس الأمم الأوروبية برفقة منتخب إسبانيا.

ولعب الظهير الأيمن المخضرم دورًا كبيرًا في انتصارات فريقه بدوري الأبطال، وسجل هدفًا في اللقاء النهائي أمام بروسيا دورتموند الألماني.

وشارك كارفخال في مباريات لاروخا ببطولة كأس أوروبا، وظهر بصورة رائعة وسجل هدفًا.