تدخل عاجل من الخطيب لحسم صفقة محمد بن رمضان

كشف مصدر داخل الأهلي المصري أن محمود الخطيب، رئيس النادي، طلب التواصل بشكل شخصي مع التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فرينكفاروشي المجري، بعد التقارير الأخيرة التي أشارت إلى تراجع اللاعب عن فكرة الانضمام للفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلن الأهلي المصري، حتى الآن، عن صفقتين على سبيل الإعارة، الأولى كانت يوسف أيمن مدافع الدحيل، بجانب يحيى عطية الله، ظهير أيسر سوتشي، وكلاهما يمتلك الفريق أحقية شرائهما بنهاية الموسم المقبل.

في حين ذكرت تقارير تونسية أن محمد علي بن رمضان رفض عرض الأهلي المصري، ويتواجد حاليا مع فريقه المجري استعدادا للمنافسات المقبلة.

ودخل الأهلي في مفاوضات مكثفة مع اللاعب التونسي لارتداء القميص الأحمر من أجل تعويض النجم المالي أليو ديانغ، الذي انتقل أخيراً لنادي الخلود السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "الصفقة بين إدارة الناديين تمت، ولكن الخطيب طلب التواصل مع اللاعب للتأكيد على جميع البنود".

وأضاف: "الخطيب سعى للتواصل مع اللاعب التونسي بعد أنباء رفضه عرض الأهلي؛ بسبب غضب جماهير نادي الترجي التونسي".

وتابع المصدر: "اللاعب وقع على جميع عقود انتقاله للأهلي إلكترونياً، بالإضافة للحصول على موافقة ناديه المجري".

وأتم: "الخطيب مستاء من الأنباء الأخيرة، خاصة أن الصفقة تم حسمها، مساء الخميس".

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كما ذكرت قناة "أون تايم سبورتس"، أن المفاوضات مع اللاعب في الرتوش الأخيرة.

وأضاف التقرير: "صفقة انتقال محمد علي بن رمضان للأهلي لم تتعطل كما يشاع، والمفاوضات مستمرة والأمور تسير بشكل جيد جدا، وقريبا جدا سيكون لاعبا في الأهلي".

وأشارت القناة إلى أنه وفقاً لمصدر موثوق به في النادي المصري، أكد أنه من المنتظر الإعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

اللاعب صاحب الـ24 عاماً كان قد شارك مع فريقه المجري الموسم الماضي في 40 مباراة؛ حيث سجل هدفين، وصنع 8 لزملائه.

وانضم اللاعب التونسي لصفوف نادي فرينكفاروشي المجري قادمًا من الترجي التونسي الموسم الماضي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 85 نقطة، من 33 مباراة، حقق الفوز في 27، وتعادل في 4، وتلقى هزيمتين.