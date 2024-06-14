هداف آسيا يفتح الباب أمام رحيله إلى الاتحاد السعودي (فيديو)

فتح المعز علي، نجم منتخب قطر، الباب أمام رحيله للدوري السعودي في الفترة القادمة.

وظهر المعز علي في مقطع فيديو مع أحد مشجعي نادي الاتحاد السعودي والأخير يقول له: "الاتحاد بانتظارك.. 60 ألف مشجع في ملعب الجوهرة المشعة".

ولكن مهاجم الدحيل القطري لم يغلق الباب أمام إمكانية ارتدائه قميص الاتحاد في الموسم المقبل.

وقال المعز علي:" الله يقدم اللي فيه الخير"، وهو ما فتح باب التساؤلات حول إمكانية رحيله للدوري السعودي عبر بوابة الاتحاد.