هداف آسيا يفتح الباب أمام رحيله إلى الاتحاد السعودي (فيديو)
فتح المعز علي، نجم منتخب قطر، الباب أمام رحيله للدوري السعودي في الفترة القادمة.
وظهر المعز علي في مقطع فيديو مع أحد مشجعي نادي الاتحاد السعودي والأخير يقول له: "الاتحاد بانتظارك.. 60 ألف مشجع في ملعب الجوهرة المشعة".
ولكن مهاجم الدحيل القطري لم يغلق الباب أمام إمكانية ارتدائه قميص الاتحاد في الموسم المقبل.
وقال المعز علي:" الله يقدم اللي فيه الخير"، وهو ما فتح باب التساؤلات حول إمكانية رحيله للدوري السعودي عبر بوابة الاتحاد.
ويملك المعز علي صاحب الـ 27 عامًا مسيرة مميزة بعدما تألق مع منتخب قطر وقاد العنابي للتتويج بلقب كأس آسيا مرتين عامي 2019 و2023.
وحصل المعز على لقب هداف كأس آسيا في نسخة 2019 بعدما سجل 9 أهداف كما فاز بلقب هداف الكأس الذهبية لمنتخبات كونكاكاف، في البطولة التي شارك فيها منتخب قطر العام 2021.
وحقق المعز لقب الدوري القطري 4 مرات كذلك حصل على لقب كأس الأمير مرة واحدة.
وخاض المعز 99 مباراة دولية مع منتخب قطر وسجل 47 هدفًا مع العنابي.