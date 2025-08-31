"أيام قليلة جدًا".. ممدوح عباس يزف بشرى سارة لنادي الزمالك

زفّ ممدوح عباس، الرئيس السابق لنادي الزمالك، بشرى لجماهير فريقه، بتصريحات حول المصير النهائي لأرض النادي في مدينة 6 أكتوبر.

وشهد نادي الزمالك أزمة كبيرة في الأسابيع الماضية، بعد قيام وزارة الإسكان بسحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر؛ بداعي وجود مخالفات.

وأعلن النادي رسميًا، في وقت سابق، اقتراب التوصل إلى حل جذري للأزمة، على خلفية اجتماعٍ مُثمر مع وزير الإسكان، تم خلاله الاتفاق على إرسال مذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث وحل الأزمة بشكلٍ نهائي.

بشرة خير من ممدوح عباس

كتب ممدوح عباس تغريدة موجهة إلى الجماهير البيضاء قائلًا: "اطمئنوا يا جماهير الزمالك العظيمة، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية للنادي، بأنني قد اطمأننت تمامًا على أرض النادي في أكتوبر".

وأضاف: "بإذن الله تعالى، ستعود الأرض ملكًا للنادي خلال أيام قليلة جدًا"، داعيًا الجميع في الوقت ذاته إلى "الالتفات إلى العمل والمستقبل، وعدم التوقف عند هذه المشكلة".

واختتم رئيس الزمالك السابق تصريحاته بالشكر "للمسؤول الذي تواصل معه هاتفيًا، وقال: "شكرًا للمسؤول الذي طمأنني على الحل، وهو مسؤول مباشرة عن هذا الملف".