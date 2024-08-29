صفقة أهم.. سر تعطل انضمام محمد بن رمضان إلى الأهلي المصري

كشف مصدر داخل الأهلي المصري أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، هو سبب تأخر النادي في إبرام صفقة التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب نادي فرينكفاروسي المجري، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعتبر صفقة محمد بن رمضان الأكثر تفاوضًا بالنسبة لمسؤولي النادي الأهلي خاصة وأن الأمر تخطى الـ30 يومًا، وما زالت المفاوضات مستمرة بين جميع الأطراف.

دخل الأهلي في مفاوضات منذ فترة طويلة مع النادي المجري، ولكن لم يتم حسمها بشكل كامل نظرًا لضعف المقابل المالي المقدم من جانب إدارة القلعة الحمراء.

أخبار ذات علاقة تحرك حاسم من بن رمضان لإنهاء انتقاله إلى الأهلي المصري

ويواجه الأهلي أزمة بسبب عدد الأجانب في ظل مساعيه لرحيل كل من الجنوب أفريقي بيرسي تاو نهائيًّا بجانب استمرار إعارة الجزائري أحمد قندوسي لنادي سيراميكا كليوباترا، من أجل إتاحة الفرصة للتعاقد مع بن رمضان.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الخميس، إن "كولر وافق على ضم بن رمضان، ولكن الآن الأمور تغيرت ويرغب في التعاقد مع مهاجم مميز للعب بجانب وسام أبو علي، مهاجم الفريق الحالي".

وأضاف: "كولر يرى أن خط الوسط في الفريق حاليًّا جيد، ويستطيع أن يخوض به الموسم المقبل والأولوية حاليًّا لضم مهاجم أجنبي قوي وأفضل من وسام، خاصة أن الفريق مقبل على بطولات مهمة الموسم المقبل".

وتابع المصدر: "كولر وافق في وقت سابق على ضم المهاجم الفلسطيني عمر فرج، ولكن تراجع وطلب التعاقد مع مهاجم أفضل".

وأتم: "في الوقت الحالي الأهلي يبحث عن مهاجم فلسطيني قوي".

أخبار ذات علاقة رغبة متبادلة.. تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي ومحمد علي بن رمضان

يذكر أن محمد علي بن رمضان قد شارك مع ناديه المجري، الذي انتقل إليه عام 2023، في 45 مباراة حتى الآن بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 8 أخرى.

ويستعد الأهلي لخوض فترة الإعداد بداية من الـ1 من سبتمبر المقبل، حيث يعود كولر في غضون ساعات قليلة للقاهرة استعدادًا للموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي موسمه منتصف الشهر المقبل، بمواجهتي جورماهيا الكيني في الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا ثم السوبر الأفريقي أمام الزمالك.