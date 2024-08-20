يتابع عشاق كرة القدم بفضول الحياة الخاصة بالنجم التركي أردا غولر بعد انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني ومحاولاته من أجل إثبات نفسه على نحو متكرر برفقة الملكي.

أكثر ما يجذب الجماهير تجاه حياة غولر في الوقت الراهن في ظل عدم حصوله على الكثير من الدقائق مع الملكي هي حياته العاطفية، التي تناولها موقع "aydinhedef" في تقرير، حيث تحدث عن علاقته بفتاة تدعى "دورو نيمان" التي أكدت تقارير انفصالهما عن بعضهما البعض ودخوله في علاقة جديدة، لكن هذا لم يُؤَكَّد قط.

هناك حاليًّا الكثير من التكهنات حول هوية صديقة غولر، وبسبب التصريحات التي أدلها بها اللاعب ودائرته المقربة تتزايد تلك التكهنات كل يوم.

من هي صديقة أردا غولر؟

وفقًا للشائعات الأخيرة، يُزعم أن صديقة أردا غولر هي دورو نيمان المعروفة بأنها رياضية شابة ولدت في الـ1 من فبراير 2005.

يبدو أن دورو، التي ولدت في إسطنبول، قريبة من عمر أردا، كما صنعت لنفسها اسمًا في عالم الرياضة، وتلفت الانتباه على نحو خاص بإنجازاتها في مجال كرة السلة.

وغذى ظهورهما معًا من إمكانية أن يكونا ارتبطا ببعضهما البعض، لكن غولر ونيمان لم يطلقا أي بيانات تخص تلك العلاقة قط، ولم يؤكداها أيضًا.

إخفاء العلاقات العاطفية لنجوم الرياضة في ذلك العمر أمر مفهوم في ظل رغبة كل منهما في التركيز على مسيرته الرياضية وتقديم كل ما لديه ليصبح نجمًا كبيرًا وأردا غولر ونيمان ليسا استثناء هنا.

ماذا حدث في الصيف؟

بحسب ما أكدت صحيفة "آس" فقد سافر اللاعب التركي لعدة بلدان في الصيف الماضي بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وذكرت الصحيفة أن دورو كانت معه في تلك الجولة، وظهرت معه في مدينة بودروم التركية على الشواطئ، ولعبا معًا كرة القدم وكرة الطائرة ومارسا السباحة.

كذلك توجه غولر إلى جزر المالديف، ونشر بضع صور لنفسه على حسابه من هناك، لكنه لم ينشر أي صورة لصديقته في تلك الرحلة لاعبة كرة السلة في جلطة سراي.

وكانت نيمان ظهرت للمرة الأولى مع غولر في ريال مدريد عندما وصل من أجل توقيع عقود انضمامه إلى الملكي، كما ظهرت في مناسبات أخرى مثل نهائي دوري الأبطال ومواجهات يورو 2024.