مكغريغور ينسحب من مواجهة تشاندلر في نزال UFC 303
انسحب المقاتل الأيرلندي كونور مكغريغور من مواجهة منافسه مايكل تشاندلر في نزال UFC 303 الذي كان مقررًا يوم 29 يونيو الجاري في ولاية لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية.
وكان من المقرر أن يقاتل مكغريغور صاحب الـ 35 عامًا منافسه تشاندلر ولكن تم إلغاء هذا النزال.
وقال دانا وايت رئيس UFC إن النزال تم إلغاؤه؛ بسبب إصابة المقاتل الأيرلندي التي أجبرته على الانسحاب.
وكان من المقرر أن يخوض مكغريغور نزاله الأول منذ كسر ساقه أثناء الهزيمة أمام داستن بوارييه في يوليو 2021.
وتم إلغاء حدث آخر بنزال الأمريكي جمال هيل والنيوزيلندي كارلوس أولبرغ بسبب إصابة الأول في الركبة.
وأعلن وايت عن معركتين إضافيتين بين بطل الوزن الخفيف البرازيلي أليكس بيريرا عن لقبه ضد التشيكي غيري في الحدث الرئيس الجديد بجانب نزال وزن الريشة بين الأمريكي بريان أورتيغا والبرازيلي دييغو لوبيز.
وتم الإعلان عن مباراة مكغريغور وتشاندلر يوم 24 مايو الماضي، وتم بيع التذاكر في أقل من 10 دقائق.