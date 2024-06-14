مكغريغور ينسحب من مواجهة تشاندلر في نزال UFC 303

انسحب المقاتل الأيرلندي كونور مكغريغور من مواجهة منافسه مايكل تشاندلر في نزال UFC 303 الذي كان مقررًا يوم 29 يونيو الجاري في ولاية لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان من المقرر أن يقاتل مكغريغور صاحب الـ 35 عامًا منافسه تشاندلر ولكن تم إلغاء هذا النزال.