مدرب الهلال السعودي يقرر الإبقاء على نجمه البرازيلي

كشفت تقارير صحفية أن جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، اتخذ قرارًا حاسمًا بشأن البرازيلي رينان لودي، نجم الفريق، على الرغم من ارتباط اسم اللاعب بالرحيل عن "الزعيم" خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتعاقد الهلال مع الظهير الأيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حتى عام 2027، قادمًا من مارسيليا الفرنسي، ليكون الصفقة الأجنبية الوحيدة للنادي العاصمي في يناير الماضي، ولكن اللاعب لم يقدم المردود المأمول منه لتطالب الجماهير بضرورة رحيله.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن "جيسوس قرر الإبقاء على اللاعب، لأنه يرى بأن لودي، لم يحصل على فرصته كاملة، وهي السبب الرئيس وراء قرار النادي بالاستمرار ضمن صفوف الهلال خلال الموسم المقبل بشكل رسمي".

وأشار التقرير نقلًا عن مصدر في الهلال، إلى أن "رينان لودي سيستمر ضمن صفوف الهلال في الموسم المقبل بقرار من المدير الفني للفريق".

ويخوض الهلال ضمن معسكر مغلق في الوقت الحالي، في النمسا، وذلك من أجل الاستعداد للموسم المقبل، إذ يلعب الفريق عددًا من المباريات الودية، من أجل إعداد اللاعبين فنيًا وبدنيًا للموسم الجديد.

ومنذ انضمامه إلى الهلال، خاض رينان لودي 14 مباراة عبر المسابقات كلها، واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة واحدة.

ويملك اللاعب في رصيده 19 مباراة دولية رفقة المنتخب البرازيلي، صنع خلالها 5 أهداف، وتبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب 18 مليون يورو.

وفي موسمه الأول مع الهلال، استطاع صاحب الـ26 عامًا التتويج بالثلاثية المحلية، بعد الظفر بألقاب دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.