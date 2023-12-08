توخيل: بايرن ميونخ استغل العطلة "غير المتوقعة" لتعزيز القدرات الهجومية
قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني، اليوم الجمعة، إنه استغل عطلة غير متوقعة لمدة أسبوع حصل عليها فريقه مؤخرا في تعزيز قدرات فريقه الهجومية واستعداداته قبل مباراته المقبلة في الدوري الألماني، غدا السبت، في مواجهة آينتراخت فرانكفورت في ملعب الأخير.
وتأجلت مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين مطلع الأسبوع الحالي؛ بسبب تساقط الثلوج بكثافة في ولاية بافاريا، وتقرر إقامتها في 24 يناير كانون الثاني المقبل.
وبسبب خروج النادي البافاري من كأس ألمانيا أيضا فإنه لم يشارك في أي مباريات في دور الـ16 خلال الأسبوع الحالي.
وقال توخيل في مؤتمر صحفي: "لا أعرف إن كان هذا الأسبوع الخالي من المباريات نعمة أم نقمة خلال فترة ازدحام بالمباريات في الموسم".
ويحتل بايرن ميونخ، الذي تأهل لمراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، المركز الثاني بين فرق الدوري الألماني برصيد 32 نقطة ولعب مباراة أقل من أقرانه، بينما جمع باير ليفركوزن صاحب الصدارة 35 نقطة.
وأضاف توخيل: "ما أردنا القيام به في مباراة يونيون برلين هو رفع مستوى الاستثمار في أدائنا وهجومنا. الآن علينا الحفاظ على هذا المستوى مرتفعا".
وأوضح: "لا داعي للدخول في فلسفة حول نفع أو ضرر العطلة، حاولنا استغلال العطلة في التدرب لتحسين هجومنا وتعزيز أدائنا وعلينا تطبيق ذلك على أرض الملعب".
وسيعود لاعب الوسط الألماني جمال موسيالا إلى تشكيلة فريق توخيل بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
وعن ذلك قال توخيل: "موسيالا في التشكيلة.. بالتأكيد لن يلعب لمدة 90 دقيقة لكننا سنقرر إن كنا سنشركه من البداية أو بعد ذلك حتى النهاية".