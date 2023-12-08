توخيل: بايرن ميونخ استغل العطلة "غير المتوقعة" لتعزيز القدرات الهجومية

قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني، اليوم الجمعة، إنه استغل عطلة غير متوقعة لمدة أسبوع حصل عليها فريقه مؤخرا في تعزيز قدرات فريقه الهجومية واستعداداته قبل مباراته المقبلة في الدوري الألماني، غدا السبت، في مواجهة آينتراخت فرانكفورت في ملعب الأخير.

وتأجلت مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين مطلع الأسبوع الحالي؛ بسبب تساقط الثلوج بكثافة في ولاية بافاريا، وتقرر إقامتها في 24 يناير كانون الثاني المقبل.

وبسبب خروج النادي البافاري من كأس ألمانيا أيضا فإنه لم يشارك في أي مباريات في دور الـ16 خلال الأسبوع الحالي.