لماذا سيحصل المنتخب السعودي على فترة راحة أكثر من العراق؟

أجريت مراسم قرعة الملحق الآسيوي الفاصل المؤهل إلى كأس العالم 2026 صباح اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن صدام مرتقب بين منتخبي السعودية والعراق في المجموعة الثانية بجانب إندونيسيا.

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وتقام منافسات المجموعة الثانية في ضيافة مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة بين 8 إلى 14 أكتوبر المقبل.

ويلعب المنتخب السعودي مباراة الجولة الأولى ضد إندونيسيا يوم 8 أكتوبر ثم يخوض مواجهة الجولة الأخيرة يوم 14 من الشهر ذاته ضد العراق، ويحصل الأخضر على راحة لمدة 5 أيام بين اللقاءين.

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في المقابل، يلعب المنتخب العراقي مباراتي الجولتين الثانية والثالثة يومي 11 و14 من شهر أكتوبر ضد إندونيسيا ثم السعودية ليحصل على يومين فقط للراحة.

وجاء هذا التباين في فترات الراحة بين منتخبي السعودية والعراق بسبب تواجد السعودية في المستوى الأول بالقرعة لاستضافتها منافسات المجموعة وهو نفس حال المجموعة الأولى التي تستضيفها قطر.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد تقدم بطلب لاستضافة الملحق بحسب بيان رسمي صادر عن الاتحاد.

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ولم يعلن الاتحاد الآسيوي معايير محددة لاختيار الدول المضيفة لمنافسات الملحق الفاصل.

وتأهلت 6 منتخبات عن قارة آسيا إلى كأس العالم رسمياً وهي الأردن واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران وأوزبكستان.