رسميًا: الأهلي السعودي يُعلن ضم فيرمينو

واجتاز فيرمينو الفحوص الطبية، مساء أمس الإثنين، ووقع العقود بشكل رسمي، اليوم، وتم الإعلان رسميًا عن الصفقة.

وانتهى عقد "فيرمينو" مع ليفربول في نهاية الموسم المنصرم وبات لاعبًا حرًا.

ونشر الأهلي فيديو لـ"فيرمينو" وهو يرتدي قميصه، حيث قال: "ألعب دائمًا للفرق الكبرى، أنا الآن في الأهلي".

ووقع فيرمينو على عقد مع النادي الأهلي يمتد حتى عام 2026.