رسميًا: الأهلي السعودي يُعلن ضم فيرمينو
أعلن النادي الأهلي السعودي تعاقده مع البرازيلي فيرمينو مهاجم ليفربول السابق، اليوم الثلاثاء، بعد عودته رسميًا إلى دوري روشن.
واجتاز فيرمينو الفحوص الطبية، مساء أمس الإثنين، ووقع العقود بشكل رسمي، اليوم، وتم الإعلان رسميًا عن الصفقة.
وانتهى عقد "فيرمينو" مع ليفربول في نهاية الموسم المنصرم وبات لاعبًا حرًا.
ونشر الأهلي فيديو لـ"فيرمينو" وهو يرتدي قميصه، حيث قال: "ألعب دائمًا للفرق الكبرى، أنا الآن في الأهلي".
ووقع فيرمينو على عقد مع النادي الأهلي يمتد حتى عام 2026.
وأنهى "فيرمينو" فترة مميزة مع ليفربول استمرت 8 أعوام توج خلالها بالدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، ضمن إنجازات أخرى، وسجل أكثر من 110 أهداف.
وأصبح "فيرمينو" ثاني صفقة بارزة للأهلي بعد صعوده من الدرجة الثانية عقب حارس تشيلسي السابق إدوار مندي.
ولعب "فيرمينو" لمدة 8 سنوات مع ليفربول بعد الانضمام من هوفنهايم، وخلالها خاض 361 مباراة، وسجل 110 أهداف، وصنع 79.
وتوج اللاعب البرازيلي بـ7 ألقاب برفقة ليفربول، وهي: دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدرع الخيرية في 2022.