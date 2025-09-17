مانشستر يونايتد يتكبد خسارة صافية للعام السادس ويتوقع تراجع الإيرادات

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تكبده خسائر سنوية صافية للعام السادس تواليا، متوقعا تراجع الإيرادات للسنة المالية المقبلة في مؤشر على استمرار أزماته المالية.

وسجل النادي خسارة قدرها 33 مليون جنيه إسترليني (45 مليون دولار) خلال العام المنتهي في 30 يونيو، وهو تحسن مقارنة بخسارة بلغت 113.2 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.

ويعكس تقليص الخسائر إجراءات النادي الصارمة لتصحيح أوضاعه المالية بعد سنوات من تراجع الأداء داخل الملعب وخارجه.

وقال النادي إنه يتوقع أن تتراوح إيراداته بين 640 مليون جنيه إسترليني و660 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2026، مقابل 666.5 مليون جنيه إسترليني سجلها في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو.

وشددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الأخيرة لوائح إنفاق الأندية عبر قواعد الربحية والاستدامة، بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والحد من الإنفاق المفرط من قبل المُلاك الأثرياء.

وتكبد مانشستر يونايتد خسائر تقدر بنحو 175 مليون جنيه إسترليني منذ السنة المالية 2023.

وتحدد قواعد الربحية والاستدامة حدًّا أقصى للخسائر عند 105 ملايين جنيه إسترليني خلال فترة ثلاث سنوات، مع السماح بخصم الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية والأكاديميات والأعمال الخيرية وكرة القدم النسائية.

وقال مانشستر يونايتد في بيان: "النادي لا يزال ملتزما وممتثلا لقواعد الربح والاستدامة الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز وقواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)".