أعلن نادي اتحاد العاصمة تعاقده رسميا مع الظهير الأيمن عماد الدين عزي، قادما من كاظمة الكويتي.

ونشر اتحاد العاصمة عبر حسابه على "فيسبوك"، اليوم الأحد، صورة يظهر فيها عماد الدين عزي مرتديا قميص ناديه الجديد، مرفقا بتعليق: "المدافع عماد الدين عزي في اتحاد العاصمة".

ولعب عزي لكاظمة في الموسمين الماضيين، لكنه رحل بعد انتهاء عقده.

وبدأ النجم، البالغ من العمر 26 عاما، مسيرته في شباب مولودية الجزائر ثم ارتدى ألوان فريق نصر حسين داي، قبل أن ينتقل إلى كاظمة الكويتي، ويحط الرحال حاليا في نادي اتحاد العاصمة.

ودعم الفريق الجزائري حتى الآن بـ7 لاعبين جدد، هم الثنائي الكونغولي غلودي ليكونزا وكيفن مونديكو، والنيجيري علي موسى، والمدافع إلياس شتي، وغيلاس قناوي، والمهاجم حسام الدين غشة.