منتخب تونس للسلة يخيب آمال جماهيره ويغادر سباق "أفروباسكيت 2025"

تلقى المنتخب التونسي لكرة السلة اليوم الثلاثاء خسارة جديدة في بطولة أمم إفريقيا (أفروباكسيت 2025) وذلك أمام منتخب كاب فيردي بنتيجة ثقيلة (87 ـ 54).

وخيب المنتخب التونسي، حامل لقب النسختين الأخيرتين من البطولة، آمال جماهيره بعد الإخفاق في التأهل إلى ربع النهائي وفشله في استغلال الفرصة الأخيرة للتدارك عندما واجه كاب فيردي في مباراة الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية.

وتقام النسخة 31 من بطولة افريقيا للأمم لكرة السلة (أفروبسكيت) في أنغولا حتى الرابع والعشرين من أغسطس الجاري بمشاركة 16 منتخبا.

أخبار ذات علاقة منتخب تونس يحصد الفوز الأول ببطولة إفريقيا للسلة ويتجنب الخروج المبكر (فيديو)

وفشل المنتخب التونسي في التأهل المباشر للدور ربع النهائي بعد خسارته أمام كل من نيجيريا والكاميرون في الجولتين الأولى والثانية من منافسات الدور الأول للمجموعة الثانية قبل فوزه على مدغشقر بنتيجة 81-60 في الجولة الثالثة وهو ما منحه الفرصة لخوض الدور المؤهل لربع النهائي.

وبخسارته أمام كاب فيردي خرج منتخب تونس من السباق الإفريقي فيما تأهل منتخب كاب فيردي لربع النهائي لمواجهة أنغولا.

وفجرت خسارة تونس وفشلها في التأهل لربع النهائي موجة من الغضب والانتقادات في أوساط كرة السلة خصوصا أن المنتخب التونسي كان حامل اللقب في آخر نسختين في 2017 و2021.

ويشار إلى أن تونس أحرزت اللقب الإفريقي لبطولة "أفروباسكيت" في 3 مناسبات، أعوام 2011 عندما استضافت النهائيات ثم 2017 و2021.