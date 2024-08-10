كشفت تقارير إخبارية قريبة من نادي نيوم السعودي أن إدارة النادي دخلت في سباق تنافسي كبير للفوز بتوقيع نجم نادي مونبيليي الفرنسي ومنتخب الأردن موسى التعمري خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الإعلامي نبيل جليط، على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إن نادي نيوم قدم عرضا ماليا قيمته 6 ملايين يورو، من أجل التعاقد مع موسى التعمري.

لكن الوصول إلى ضم نجم كأس أمم آسيا الأخيرة لن يكون سهلا، وفق المصدر ذاته في ضل وجود التعمري (28 عاما) ضمن قائمة اللاعبين الذين يستهدفهم كل من النصر والشباب السعوديين، وكذلك فريقا شتوتغارت الألماني وليستر سيتي الإنجليزي.

وفرض موسى التعمري نفسه نجم لنادي مونبيلييه الفرنسي خلال موسم 2023 ـ 2024 بعدما تألق بشكل كبير في تجربته الأوروبية الأولى مسجلا 5 أهداف في 27 مباراة مع ناديه.

كما برز التعمري، الذي قاد الأردن لتحقيق إنجاز تاريخي في النسخة الماضية من بطولة كأس آسيا بالوصول إلى النهائي، بأداء مبهر مع منتخب النشامى خلال تصفيات كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026.

وكان النجم الأردني صرح سابقا أنه لا يمانع اللعب في الدوري السعودي في حال توفر العرض المناسب بحسب قوله.

ويرتبط التعمري مع مونبيليي الفرنسي بعقد حتى يونيو 2026، بعدما انتقل إليه في 2023 قادما من لوفين البلجيكي.