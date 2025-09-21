بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلا على آرسنال، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء اليوم الأحد.

وربما تكون لمواجهة آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات تداعيات محتملة على سباق المنافسة على اللقب.

واستهل آرسنال الموسم بثلاثة انتصارات من أربع مباريات، ويتباهى بأفضل سجل دفاعي في الدوري؛ إذ استقبلت شباكه هدفا واحدا فقط.

في الوقت نفسه، لا يزال مانشستر سيتي يبحث عن إيقاعه والعودة لطريق الانتصارات المتتالية.

لكن فوزه الساحق 3-صفر على مانشستر يونايتد، مطلع الأسبوع الجاري، كان بمثابة تذكير ببراعته الهجومية؛ إذ سجل إرلينغ هالاند هدفين.

ويقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأحداث مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي، خلال السطور التالية:

تشكيل مانشستر سيتي

تشكيل آرسنال

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 5: سرعة في المباراة وهجمات متبادلة، ولكن دون أي خطورة.

الدقيقة 9: الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي أحرزه إيرلينغ هالاند.

هالاند أحرز هدفه بعد تلقيه تمريرة سحرية من راينديرز، وانفراد بالمرمى وسدد أرضية رائعة محرزًا هدف تقدم فريقه.

الدقيقة 15: مرور ربع ساعة وتقدم السيتي 0/1.

الدقيقة 20: تسديدة من راينديرز، وحارس آرسنال يتصدى.

الدقيقة 30: مرور نصف ساعة زز ىرسنال يحاول التسجيل.. مانشستر سيتي يعتمد على الضغط العالي، وعدم ترك مساحة للتمرير بين لاعبي آرسنال.. وعدم وجود أي خطورة على المرميين بعد الهدف.

الدقيقة 36: إنذار برناردو سيلفا بعد تدخل عنيف على لاعب آرسنال.

الدقيقة 38: تسديدة من رودري تمر فوق عارضة الغانرز.

الدقيقة 44: دوناروما يبعد كرة خطيرة لآرسنال.

الدقيقة 45: حكم المباراة يضيف 4 دقائق وقت بدلا من الضائع.

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 0/1.