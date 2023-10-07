ترتيب الدوري الإنجليزي: تشيلسي يكتسح بيرنلي.. ومانشستر يونايتد يهزم برينتفورد
اكتسح تشيلسي منافسه بيرنلي، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في إطار لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
بيرنلي تقدم بهدف سجله ويلسون في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، ثم تعادل تشيلسي عن طريق النيران الصديقة بهدف سجله أمين الدخيل في الدقيقة 42.
وحصل تشيلسي على ضربة جزاء، في الدقيقة 52، ونجح كول بالمر في تنفيذها وحولها إلى هدف التقدم للضيوف.
وجاء ثالث أهداف "البلوز" في الدقيقة 65 عن طريق رحيم ستيرلينغ، قبل أن يحرز نيكولاس جاكسون الهدف الرابع في الدقيقة 74.
وارتقى تشيلسي للمركز التاسع، بينما استمر بيرنلي في منطقة الهبوط بعدما حقق فوزا واحدا فقط حتى الآن.
مكتوميناي ينقذ يونايتد
هز البديل سكوت مكتوميناي الشباك مرتين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليعوض مانشستر يونايتد تأخره ويفوز 2-1 على ضيفه برنتفورد في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت.
ومنح ماتياس ينسن التقدم للفريق الضيف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 26 ليزيد من آلام يونايتد.
وضغط صاحب الأرض في الشوط الثاني وبدا أنه أدرك التعادل لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل على أنتوني مارسيال.
وأدرك مكتوميناي التعادل بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبعد ذلك بأربع دقائق خطف مكتوميناي الفوز بضربة رأس من مدى قريب.
إيفرتون يحقق فوزه الثاني
وفي مباراة أخرى، حقق إيفرتون فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بانتصاره 3-1 على ضيفه بورنموث.
وأنهى إيفرتون الشوط الأول متقدما بهدفي جيمس جارنر وجاك هايسون في الدقيقتين الثامنة و37.
وجعل عبد الله دوكوري النتيجة 3-صفر عند مرور ساعة من اللعب.
ورفع إيفرتون رصيده إلى سبع نقاط في المركز 15، بينما توقف رصيد بورنموث عند ثلاث نقاط في المركز قبل الأخير.