ترتيب الدوري الإنجليزي: تشيلسي يكتسح بيرنلي.. ومانشستر يونايتد يهزم برينتفورد

اكتسح تشيلسي منافسه بيرنلي، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في إطار لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

بيرنلي تقدم بهدف سجله ويلسون في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، ثم تعادل تشيلسي عن طريق النيران الصديقة بهدف سجله أمين الدخيل في الدقيقة 42.

وحصل تشيلسي على ضربة جزاء، في الدقيقة 52، ونجح كول بالمر في تنفيذها وحولها إلى هدف التقدم للضيوف.

وجاء ثالث أهداف "البلوز" في الدقيقة 65 عن طريق رحيم ستيرلينغ، قبل أن يحرز نيكولاس جاكسون الهدف الرابع في الدقيقة 74.

وارتقى تشيلسي للمركز التاسع، بينما استمر بيرنلي في منطقة الهبوط بعدما حقق فوزا واحدا فقط حتى الآن.