تفاصيل جديدة بشأن رغبة النصر السعودي في تمديد عقد رونالدو

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن تفاصيل جديدة بشأن رغبة نادي النصر السعودي، في تمديد تعاقده مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق.

وأوضحت تقارير، أمس، أن النصر بدأ في محادثات لتمديد عقد رونالدو لمدة عام إضافي، حيث ينتهي عقده بنهاية موسم 2025.

وقال فابريزيو رومانو، عبر قناته على منصة "يوتيوب": "النصر يجهز عرضًا لتجديد عقد رونالدو لمدة موسم إضافي، ليبقى في قلعة العالمي حتى يونيو 2026".

وأضاف: "النصر سيبدأ خلال الفترة المقبلة فتح خطوط المفاوضات مع وكلاء رونالدو، لحسم مستقبل اللاعب مبكرًا".

وتابع: "النصر سيكون سعيدًا حال نجح في الإبقاء على رونالدو لموسم واحد على الأقل، لكن قرار اللاعب سيتوقف على ما إذا كان يرغب في المشاركة مع البرتغال في كأس العالم 2026 أم لا".

وأوضح فابريزيو أن صاحب الـ39 عامًا، سيناقش الأمر مع عائلته، وأصدقائه المقربين، لحسم موقفه النهائي من التجديد.

وأشار: "عقد رونالدو سيكون الموضوع الأهم في سوق الانتقالات خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة".

يذكر أن رونالدو كان صرح مؤخرًا بأن كأس أمم أوروبا "يورو 2024" كانت آخر بطولة قارية يخوضها مع منتخب البرتغال، بينما يبقى موقفه غامضًا من خوض كأس العالم 2026.

وكان رونالدو قد انضم للنصر قادما من مانشستر يونايتد في ديسمبر 2022.

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وسجل "الدون" 58 هدفًا وصنع 15 أخرى، خلال 64 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، في مختلف المسابقات.

كما فاز رونالدو بجائزة الحذاء الذهبي لدوري المحترفين السعودي الموسم الماضي، برصيد 35 هدفًا في 31 مباراة فقط بالدوري.