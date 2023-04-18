إيموبيلي يصر على أنه تصرف بشكل صحيح في الحادث المروري (فيديو وصور)
يصر المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي على أنه "تصرف بشكل صحيح" عندما تعرض لحادث مروري في روما وتعرض لكسر في الضلع وأصيب في الظهر.
وشهد اللاعب، البالغ من العمر 33 عامًا، تحطم سيارته بعد الحادث يوم السبت الماضي.
وأفادت صحيفة "ديلي ميل" بأنه أثناء القيادة على بعد خمس دقائق فقط من ملعب لاتسيو الأولمبي مرت عربة سكة حديد واصطدمت بسيارة إيموبيلي.
لكن سائق عربة سكة حديد يعطي رواية مختلفة حيث قال إن إيموبيلي "اجتاز إشارة المرور"، وألقى باللوم على إيموبيلي لأنه "اقترب منه بأقصى سرعة".
وكان إيموبيلي مع ابنتيه في السيارة في ذلك الوقت وتورط أشخاص آخرون في الحادث، بمن في ذلك أولئك الذين يسافرون على عربة سكة حديد.
وقال سائق عربة سكة حديد إنه ليس مخطئًا في الحادث، حيث ورد في بيان من محاميه نُشر على موقع "إنستغرام": أفكار موكلي إيموبيلي ليست صحيحة".
وأضاف: "سائق عربة سكة حديد مرتاح لعدم تعرض أحد لإصابات خطيرة، مع علمه في هذه اللحظة أنه (السائق) تصرف بشكل صحيح، ولديه ثقة كاملة في السلطات التي تكمل تحقيقها".
وعندما سئل إيموبيلي عما حدث قال: "استدرت قليلا إلى اليسار، في الواقع يمكنك رؤية السيارة وقد اصطدمت على جانب واحد فقط".
وأضاف: "قفز الترام (عربة سكة حديد) إلى الضوء الأحمر، لقد آذيت ذراعي قليلا".
ودعم شهود التصادم ادعاءات موكلي إيموبيلي بأن عربة سكة حديد لم تحترم الضوء الأحمر، على الرغم من أن السائق يدحض ذلك".
وذكروا أيضا أن إيموبيلي رافق مصابا إلى المستشفى وكان يتفقد صحته بعد الحادث.
ويُعرف إيموبيلي بأنه أحد أعظم الهدافين على الإطلاق في إيطاليا، حيث سجل 192 هدفًا في 314 مباراة بالدوري الإيطالي، كما خاض 55 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا وسجل 194 هدفًا في 289 مباراة مع لاتسيو.
وبعد أن كان شابًا صغيرًا مع بيسكارا وجنوة، مثّل إيموبيلي أندية تورينو وإشبيلية وبروسيا دورتموند ويوفنتوس وسيينا وغروسيتو خلال مسيرته المهنية، قبل أن ينتقل إلى لاتسيو في عام 2016.
ومن المقرر أن يعود لاتسيو إلى اللعب على أرضه ضد تورينو يوم السبت المقبل، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان إيموبيلي سيكون لائقًا بما يكفي لعرضه.