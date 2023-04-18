إيموبيلي يصر على أنه تصرف بشكل صحيح في الحادث المروري (فيديو وصور)

يصر المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي على أنه "تصرف بشكل صحيح" عندما تعرض لحادث مروري في روما وتعرض لكسر في الضلع وأصيب في الظهر.

وشهد اللاعب، البالغ من العمر 33 عامًا، تحطم سيارته بعد الحادث يوم السبت الماضي.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" بأنه أثناء القيادة على بعد خمس دقائق فقط من ملعب لاتسيو الأولمبي مرت عربة سكة حديد واصطدمت بسيارة إيموبيلي.