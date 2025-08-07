الكرة الذهبية 2025: لامين ينافس نجم ريال مدريد على أول جائزة

أزاحت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الستار عن قائمة المرشحين الـ10 للفوز بجائزة "كوبا"، إحدى جوائز حفل الكرة الذهبية، للرجال وهي الخاصة بأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا.

والكرة الذهبية هي جائزة سنوية فردية تقدم للفائز باختيار أفضل لاعب في العام مقدمة من فرانس فوتبول، بدأ تقديمها منذ عام 1956.

ولم تعد جائزة الكرة الذهبية مقتصرة على أفضل لاعب فقط، فمجلة فرانس فوتبول استحدثت جائزتين أخريين في عام 2018، الأولى هي الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، والثانية هي جائزة كوبا التي ستُمنح لأفضل لاعب شاب، بالإضافة إلى جائزة ياشين التي ستُمنح لأفضل حارس.

وبدأ العد التنازلي للحفل الضخم لجائزة الكرة الذهبية رقم 69 الذي سيقام على مسرح شاتليه في باريس هذا العام، يوم الاثنين 22 سبتمبر.

وأعلنت فرانس فوتبول قائمة المرشحين الـ10 لجائزة "كوبا" للرجال والخاصة بأفضل لاعب تحت 21 عامًا، وقد تصدرها، وتصدرها لامين يامال، نجم برشلونة، حيث سينافس دين هويسن، نجم ريال مدريد.

وضمت الجائزة كلًا من:

باو كوبارسي (برشلونة)

أيوب بوعدي (ليل)

ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)

إستيفاو (بالميراس/ تشيلسي)

دين هويسن (بورنموث/ ريال مدريد)

مايلز لويس سكيلي (آرسنال)

رودريغو مورا (بورتو)

جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)

لامين يامال (برشلونة)

كينان يلدز (يوفنتوس)

وفيما يلي المرشحات الخمس لجائزة "كوبا" التي تُمنح لأفضل لاعبة تحت 21 عامًا في العالم:

ميشيل أجيمانغ (آرسنال وبرايتون)

ليندا كايسيدو (ريال مدريد)

فيكي كابتين (تشيلسي)

فيكي لوبيز (برشلونة)

كلاوديا مارتينيز أوفاندو (كلوب أولمبيا)