بايرن ميونخ يعلن أول صفقاته بعد التعاقد مع المدرب كومباني
كشف بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الخميس عن أولى صفقاته بعد قدوم المدرب البلجيكي فينسون كومباني، وذلك بالتعاقد مع المدافع الدولي الياباني هيروكي إيتو قادما من شتوتغارت بعقد لمدة أربع سنوات.
وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونيخ إن "هيروكي إيتو كان لاعبا يعتمد عليه بشكل كبير في شتوتغارت، لقد قدم أعلى مستوياته وبرز بأداء لافت، وهو ما جذب إليه أنظار العديد من الأندية الكبرى".
وتعد صفقة انتداب اللاعب الياباني البالغ من العمر 26 عاما، الأولى للفريق البافاري استعدادا للموسم الجديد، وذلك تحت قيادة مدربه البلجيكي الذي يخلف توماس توخيل.
وخاض إيتو 26 مباراة مع شتوتغارت من أصل 34 في الموسم الماضي والذي تمكن فيه الفريق من إنهاء الدوري في المركز الثاني خلف باير ليفركوزن البطل.
وساعد الظهير الأيسر، الذي يمكنه أيضا اللعب في قلب الدفاع، اليابان على بلوغ دور الثمانية في بطولة كأس آسيا التي أقيمت في وقت سابق هذا العام.