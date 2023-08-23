مانشستر سيتي يمدد عقده مع برناردو سيلفا حتى 2026

وقال مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "وقع برناردو سيلفا عقداً جديداً مع مانشستر سيتي، يبقيه في النادي حتى صيف عام 2026، انضم لاعب خط الوسط البرتغالي إلى السيتي في صيف 2017 وقد ساهم بشكل كبير في نجاحنا الأخير".

وأضاف مانشستر سيتي: "مع 308 مباريات حتى الآن، فاز برناردو سيلفا بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وأربعة ألقاب في كأس الرابطة، ودرع الاتحاد الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا".

وتابع: "سجل اللاعب 55 هدفاً، أبرزها هدفا الافتتاح في الفوز على ريال مدريد 4-0 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.. ويأمل في إضافة المزيد من الألقاب بعد التوقيع على تمديد لمدة عام واحد".