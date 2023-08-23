مانشستر سيتي يمدد عقده مع برناردو سيلفا حتى 2026
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تمديد تعاقده مع البرتغالي برناردو سيلفا حتى عام 2026.
وقال مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "وقع برناردو سيلفا عقداً جديداً مع مانشستر سيتي، يبقيه في النادي حتى صيف عام 2026، انضم لاعب خط الوسط البرتغالي إلى السيتي في صيف 2017 وقد ساهم بشكل كبير في نجاحنا الأخير".
وأضاف مانشستر سيتي: "مع 308 مباريات حتى الآن، فاز برناردو سيلفا بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وأربعة ألقاب في كأس الرابطة، ودرع الاتحاد الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا".
وتابع: "سجل اللاعب 55 هدفاً، أبرزها هدفا الافتتاح في الفوز على ريال مدريد 4-0 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.. ويأمل في إضافة المزيد من الألقاب بعد التوقيع على تمديد لمدة عام واحد".
من جانبه، قال برناردو سيلفا: "قضيت ستة أعوام رائعة في مانشستر سيتي، ويسعدني تمديد فترة وجودي هنا.. الفوز بالثلاثية الموسم الماضي كان مميزاً للغاية، ومن المثير أن تكون جزءاً من فريق توجد فيه مثل هذه الرغبة والشغف".
وأضاف: "النجاح يجعلك متعطشاً لتحقيق المزيد، وهذا النادي يمنحني هذه الفرصة لمواصلة الفوز، أحب المدرب وزملائي والجماهير، وآمل أن نتمكن من المشاركة في خلق المزيد من الذكريات الرائعة في السنوات المقبلة".
بينما علق مدير كرة القدم بالنادي تشيكي بيجيريستين قائلاً: "لقد كان برناردو سيلفا استثنائياً خلال الفترة التي قضاها في استاد الاتحاد، لذلك نحن سعداء لأنه وقع على تمديد عقده مع النادي".
وأضاف: "إن إمكانياته ومهاراته الفنية رائعة، وبجانب عمله الجاد واحترافيته، أصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم".
وتابع: "كان بيرناردو مهماً للغاية في موسم فوزنا بالثلاثية، ونحن على يقين من أنه قادر على المساعدة في تحقيق المزيد من الألقاب في السنوات المقبلة".