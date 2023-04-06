فينيسيوس يقلد احتفال كريستيانو رونالدو الشهير في كامب نو (فيديو)

وتغلب ريال مدريد على برشلونة في مباراة الإياب 4/0 بعدما خسر ذهابًا على ملعبه في كامب نو 1/0.

وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية لمواجهة فريق أوساسونا الذي تغلب بدوره على أتلتيك بلباو وحجز تذكرة نهائي كأس الملك.

وبعد الهدف الرابع الذي سجله كريم بنزيما احتفل لاعبو ريال مدريد بجوار الراية الركنية، حينها أشار فينيسيوس على طريقة كريستيانو رونالدو لهم "كالما كالما".