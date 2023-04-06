فينيسيوس يقلد احتفال كريستيانو رونالدو الشهير في كامب نو (فيديو)
احتفل فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشهيرة في كامب نو معقل برشلونة بعد تسجيل الفريق الهدف الرابع في مرمى منافسه بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وتغلب ريال مدريد على برشلونة في مباراة الإياب 4/0 بعدما خسر ذهابًا على ملعبه في كامب نو 1/0.
وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية لمواجهة فريق أوساسونا الذي تغلب بدوره على أتلتيك بلباو وحجز تذكرة نهائي كأس الملك.
وبعد الهدف الرابع الذي سجله كريم بنزيما احتفل لاعبو ريال مدريد بجوار الراية الركنية، حينها أشار فينيسيوس على طريقة كريستيانو رونالدو لهم "كالما كالما".
واشتهر كريستيانو رونالدو باحتفال "كالما كالما" حينما كان يلعب في ريال مدريد خاصة في المباريات التي كان يسجل خلالها على ملعب الغريم التلقليدي برشلونة.
سجل أهداف ريال مدريد، كريم بنزيما الذي تكفل بثلاثية هي الثانية له على التوالي بعد مباراة بلد الوليد في الدوري، وفينيسيوس نفسه الذي افتتح أهداف المباراة من هجمة مرتدة منظمة